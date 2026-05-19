ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

Τον τόνο έχει δώσει πριν από περίπου δύο μήνες ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, πολιτικός προϊστάμενος της ΕΡΤ. Το αποτύπωμα των καναλιών της δεν είναι αντιπροσωπευτικό της δυναμικής που έχει και μπορεί να αναπτύξει.

Περιεχόμενο υπάρχει, γίνεται συζήτηση – ή και ντόρος- αλλά οι επιδόσεις των καναλιών της ΕΡΤ καταγράφουν ιστορικά χαμηλά.

Στην μετά Eurovision εποχή και την πάροδο της παραζάλης που δημιουργεί αναπόφευκτη είναι η προσγείωση στην πραγματικότητα.

Η ΕΡΤ μπροστά της έχει ένα πολύ «καυτό» διάστημα. Την περίοδο του Μουντιάλ.

Παράλληλα πρέπει να «τρέξει» για το σχεδιασμό των προγραμματικών προτάσεων της για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027.

Το χρονικό πλαίσιο είναι (κάπως) πιεστικό.

Και οι προτάσεις αναμένεται να φέρουν διαφορετικές αποδόσεις σε σχέση με τις φετινές. Υπάρχουν απαιτήσεις και προσδοκίες.

Κοινό μυστικό στο Ραδιομεγαρο είναι πως υπάρχει διαπιστωμένη (εκπεφρασμένη) ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές σε τομείς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ώστε να αποκτήσει δυναμική που φέτος δεν ανέπτυξε.

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα είναι πυκνό σε εξελίξεις στα κεντρικά της ΕΡΤ στην Μεσογείων 432.

