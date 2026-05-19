Νέοι ισχυρισμοί για την Μπριζίτ Μακρόν: Έδιωξε από το Ελιζέ νεαρή ασκούμενη που έκανε τα γλυκά μάτια στον Μακρόν

Η Μπριζίτ Μακρόν βρίσκεται στο επίκεντρο νέων ισχυρισμών που περιλαμβάνονται σε βιβλίο-βόμβα για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, ένα βιβλίο που ήδη βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των best seller στη χώρα.

Το βιβλίο «Un Couple (Presque) Parfait» – Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι – του δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίφ εξετάζει τη σχέση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και περιλαμβάνει σειρά αποκαλύψεων και παρασκηνιακών ιστοριών για τη ζωή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμούς ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε απομακρύνει νεαρή ασκούμενη από το προεδρικό περιβάλλον επειδή θεωρούσε ότι επιχειρούσε «να χρησιμοποιήσει τη γοητεία της για να πετύχει όσα ήθελε».

French President Emmanuel Macron shoved in face by wife Brigitte in front of world’s media 😳 pic.twitter.com/R1pnj4DIL6 — Daily Mail (@DailyMail) May 26, 2025

Οι ισχυρισμοί για τη «Σεχραζάντ» στο Ελιζέ

\Σύμφωνα με το βιβλίο, στενός συνεργάτης της Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να αποκάλυψε πως η σύζυγος του Γάλλου προέδρου επέσπευσε την απομάκρυνση μιας νεαρής γυναίκας, που στο βιβλίο αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Σεχραζάντ».

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται ο συγγραφέας, προσπαθούσε «να χρησιμοποιήσει τη γοητεία της για να αποκτήσει πόστο στο Ελιζέ».

Ο Ταρντίφ υποστηρίζει ακόμη ότι η Μπριζίτ Μακρόν διατηρούσε αυξημένο έλεγχο στις διαδικασίες στελέχωσης του Προεδρικού Μεγάρου.

Μπριζίτ Μακρόν: «Αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ»

«Υπάρχουν σύμβουλοι που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις στο Ελιζέ. Και στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προσλήψεων, η τελευταία συνέντευξη γίνεται με την Πρώτη Κυρία. Είναι επιφυλακτική», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή Les Grandes Gueules του RMC.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπριζίτ Μακρόν απέρριψε υποψήφια εργαζόμενη αφού φέρεται να είδε φωτογραφία της στο κινητό συμβούλου του προέδρου, σχολιάζοντας: «Αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ».

⚡️ Auteur d’un livre sur le couple Macron, Florian Tardif révèle que la gifle donnée à Emmanuel Macron par sa femme Brigitte est dû à de la « jalousie » après un « message d’une actrice iranienne » pic.twitter.com/351BtUm4Tt May 13, 2026

Το «χαστούκι» στο αεροδρόμιο του Ανόι

Το βιβλίο επανέφερε στο προσκήνιο και το περιστατικό που είχε γίνει viral τον Μάιο του 2025 στο Ανόι, όταν η Μπριζίτ Μακρόν καταγράφηκε σε βίντεο να χαστουκίζει τον πρόεδρο της Γαλλίας στο πρόσωπο λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό αεροσκάφος.

Τότε, ο Μακρόν είχε υποβαθμίσει το συμβάν, δηλώνοντας πως «δεν ήταν τίποτα» και ότι το ζευγάρι «αστειευόταν».

Ο Ταρντίφ, ωστόσο, επιμένει πως το επεισόδιο συνδέεται με μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει ο Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέχ Φαραχανί.

«Αυτό που συνέβη είναι ότι η Μπριζίτ Μακρόν είδε ένα μήνυμα από μια γνωστή προσωπικότητα. Μια Ιρανή ηθοποιό: τη Γκολσιφτέ Φαραχανί», δήλωσε ο συγγραφέας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο Μακρόν διατηρούσε «πλατωνική σχέση» με τη γνωστή ηθοποιό για αρκετούς μήνες, ωστόσο της είχε στείλει «μηνύματα που πήγαιναν αρκετά μακριά», όπως: «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι τα μηνύματα αυτά δημιούργησαν «ένταση» στο προεδρικό ζεύγος και οδήγησαν σε «έντονο και σοβαρό καβγά» μέσα στο αεροπλάνο στο Ανόι.

