Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με πηγές, οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς καταγράφηκαν περίπου στις 23:15 χθες το βράδυ.

🔴 ÚLTIMA HORA | Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido (Almería). El presunto autor se encuentra fugado https://t.co/JzMu86d7ul — EL PAÍS (@el_pais) May 19, 2026

Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Μετά το επεισόδιο, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Πολιτοφυλακής και της Ομάδας Ταχείας Δράσης, ενώ ιατρικές ομάδες βρίσκονται επίσης στο σημείο.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους τραυματίες φέρεται να είναι και δύο ανήλικοι.

