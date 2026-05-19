Γκ. Χαρδούβελης: Με ανάπτυξη 2% η Ελλάδα δεν συγκλίνει με Ευρώπη ούτε σε μία δεκαετία

Την ανάγκη για πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, προκειμένου η Ελλάδα να επανέλθει ουσιαστικά σε τροχιά σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, υπογράμμισε ο Γκίκας Χαρδούβελης, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές επιδόσεις της οικονομίας δεν επαρκούν για να καλύψουν το χαμένο έδαφος της κρίσης.

Μιλώντας στο συνέδριο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίστηκε προβληματισμένος για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια συζήτηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν από την οικονομική κρίση το πολιτικό σύστημα συζητούσε με ποιους ρυθμούς η χώρα θα πλησίαζε τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όμως, όπως είπε, η συζήτηση αυτή έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί, καθώς οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν αρκούν για να καλύψουν τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η μεταμνημονιακή ανάπτυξη θα έπρεπε να κινείται σημαντικά υψηλότερα, ακόμη και στην περιοχή του 5% με 6% ετησίως, ώστε η χώρα να μπορέσει να επανακτήσει ταχύτητα σύγκλισης. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο απαιτεί βαθύτερες αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο και στη λειτουργία της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρίσκεται πλέον το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας. Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της χώρας να επενδύσει σε τομείς όπου διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η μεταποίηση, η φαρμακοβιομηχανία, η αγροδιατροφή και η ναυτιλία.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδούβελης εμφανίστηκε συγκρατημένος όσον αφορά το πολιτικό περιβάλλον των επόμενων ετών. Αν και αναγνώρισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτέλεσε βασικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, σημείωσε ότι δεν θεωρεί δεδομένη τη διατήρηση αυτής της σταθερότητας την επόμενη διετία ή τριετία.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι το πολιτικό σύστημα έχει πλέον διδαχθεί από την εμπειρία της κρίσης και δύσκολα θα υπάρξει επιστροφή σε πρακτικές δημοσιονομικής χαλάρωσης που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας.

Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα, υποστήριξε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον αφήσει οριστικά πίσω τους την περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας ότι ο κλάδος έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως είπε, μόνο η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει επενδύσει περίπου 1 δισ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια σε δράσεις ψηφιοποίησης, ενώ συνολικά το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή ρευστότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πιστωτική επέκταση προς την οικονομία αυξάνεται με ρυθμούς 10% έως 11% ετησίως, επισημαίνοντας ότι το τραπεζικό σύστημα διαθέτει κεφάλαια προς χρηματοδότηση της οικονομίας. Το βασικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να υπάρχουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις που να πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης.

Ο κ. Χαρδούβελης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μικρή κλίμακα πολλών επιχειρηματικών σχημάτων εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, σχολιάζοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό τομέα, χαρακτήρισε θετική την παρουσία των fintech εταιρειών, σημειώνοντας ότι οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες μαζί τους. Ωστόσο, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, τις λεγόμενες Big Tech, εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της παρουσίας τους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για το deal Μασούτης – Κρητικός στην αγορά

Alpha Bank Campus: Ένα τραπεζικό τετράγωνο που ενώνει την ιστορία της Αθήνας με το μέλλον της οικονομίας

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» κινητοποιεί ελληνικούς και ξένους ομίλους – Το επιχειρηματικό παρασκήνιο του νέου αμυντικού προγράμματος