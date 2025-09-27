search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 00:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 22:59

Το ΝΑΤΟ αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική λόγω των υπερπτήσεων drones στη Δανία

27.09.2025 22:59
fregates_1310_1460-820_new

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα σε απάντηση στις διεισδύσεων drones στη Δανία.

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.

Διαβάστε επίσης:

Κυπριακό: Χωρίς αποτέλεσμα η τριμερής για το Κυπριακό – Για «αδιάλλακτο και επιθετικό» Τατάρ μίλησε ο Χριστοδουλίδης

Συναγερμός στο Γιβραλτάρ: Ρωσικό υποβρύχιο κινδυνεύει με έκρηξη – Συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι

Ινδία: 31 νεκροί και 58 τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afd-simaies
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

trakter-arxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

sarkozi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν θέλω απονομή χάριτος από τον Μακρόν, θέλω να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου

fotia-mitilini
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική

germania-stratos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στο Αμβούργο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 00:18
afd-simaies
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

trakter-arxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

sarkozi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν θέλω απονομή χάριτος από τον Μακρόν, θέλω να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου

1 / 3