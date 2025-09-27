Συναγερμός στο Γιβραλτάρ: Ρωσικό υποβρύχιο κινδυνεύει με έκρηξη – Συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι

Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει για ρωσικό υποβρύχιο, το οποίο πλέει στα Στενά του Γιβραλτάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ρωσικών ΜΜΕ, το υποβρύχιο είχε ένα «σοβαρό» ατύχημα και εξαιτίας αυτού του ατυχήματος, συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι, δημιουργώντας προϋποθέσεις μεγάλης έκρηξης.

Το υποβρύχιο Novorossiysk έχει πυρηνικές δυνατότητες και είναι κατηγορίας Kilo, μήκους 73 μέτρων.

The Russian Kilo-class submarine Novorossiysk that suffered an "accident" in the Mediterranean Sea doesn’t have the required parts or trained personal that’s able to fix their issue.



The hull is filling up with fuel and there is a risk of explosion, the only option they have is… pic.twitter.com/hGvCgoAHTN — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 27, 2025

«Το Novorossiysk, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολεμική υπηρεσία στη Μεσόγειο Θάλασσα, αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Λόγω βλάβης στο σύστημα καυσίμου, το καύσιμο διαρρέει απευθείας στο αμπάρι. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για επισκευές ή εξειδικευμένοι τεχνικοί στο υποβρύχιο και το πλήρωμα δεν είναι σε θέση να διορθώσει τις δυσλειτουργίες» αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο VChk-OGPU.

«Το σοβαρό ατύχημα έχει προκαλέσει και άλλα προβλήματα. Τα συσσωρευμένα καύσιμα στο αμπάρι αποτελούν κίνδυνο έκρηξης. Το πλήρωμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να αρχίσει να αντλεί το αμπάρι απευθείας στη θάλασσα» αναφέρει το ρωσικό μέσο.

Το ντιζελοηλεκτρικό επιθετικό υποβρύχιο μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για 45 ημέρες και επανδρώνεται από πλήρωμα 52 ατόμων, ενώ έχει επίσης δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών πυραύλων Kalibr.

