27.09.2025 20:54
ΚΟΣΜΟΣ

27.09.2025 20:05

Ινδία: 31 νεκροί και 58 τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

27.09.2025 20:05
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, τόνισε η εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μα. Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: «Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει αποφασιστικής απάντησης»

Φρίκη στις ΗΠΑ: Άνδρας ομολόγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή (Video)

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Γιβραλτάρ: Ρωσικό υποβρύχιο κινδυνεύει με έκρηξη – Συσσωρεύονται καύσιμα στο αμπάρι

ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστικό: «Τέλος εποχής» για φοιτητές και νέους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη – Τα ήδη απλησίαστα ενοίκια όλο και αυξάνοται

ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη 29χρονος για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Τον γλίτωσε ο Τσικίνιο στις καθυστερήσεις – Παρωδία με το VAR στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 31 νεκροί και 58 τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

