ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

27.09.2025 19:05

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

27.09.2025 19:05
orban 987- new

Ο Βίκτορ Ορμπαν κάνει ότι μπορεί για να παραμείνει αρεστός στους ακροδεξιούς ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ κυρίως.

Δεν είναι τυχαίο ότι χθες η κυβέρνηση της Ουγγαρίας δημοσίευσε επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» και μέσα σε αυτή συμπεριλαμβάνει την οργάνωση «Antifa».

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύντγαγμα της Ουγγαρίας, όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.

Η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστα αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. 

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο Ορμπαν στην κρατική ραδιοτηλεόραση.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.

1 / 3