Φρίκη στις ΗΠΑ: Άνδρας ομολόγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή (Video)

Ένας άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε τους γονείς του και στη συνέχεια τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό στη βόρεια Νέα Υόρκη, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να του απαγγείλουν δύο κατηγορίες για φόνο.

Η εντυπωσιακή συνέντευξη του Λόρεντς Κράους στο κανάλι WRGB προβλήθηκε την Πέμπτη, λίγο μετά την ανακάλυψη δύο σορών στο σπίτι της οικογένειάς του στο Όλμπανι – και περίπου οκτώ χρόνια αφότου οι γονείς του εθεάθησαν ζωντανοί για τελευταία φορά, προτού εξαφανιστούν χωρίς κανένα ίχνος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Lorenz Kraus sat down for an exclusive interview with CBS6’s Greg Floyd, where he confessed to killing his parents, Franz and Teresa Kraus, years prior.



Just one day earlier, police had executed a search warrant at the Kraus family home on Crestwood Court in Albany, originally… pic.twitter.com/iZYsaHXZ1k — Criminally Obsessed (@CRMNLLYObsessed) September 26, 2025

«Τους έθαψα στο ακίνητό τους», είπε ο 53χρονος Κράους στον παρουσιαστή του WRGB, Γκρεγκ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο Φλόιντ ρώτησε: «Τους έθαψες πίσω από το σπίτι σου στο Όλμπανι;»

Ο Κράους απάντησε: «Ναι.»

Αν και ο Κράους προσπάθησε να επικαλεστεί το συνταγματικό του δικαίωμα να μην αυτοενοχοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης, απάντησε επίσης: «Ναι, βασικά», όταν ο Φλόιντ τον ρώτησε: «Τους έπνιξες; Έπνιξες τους γονείς σου;».

Ο Κράους εξήγησε στη συνέχεια ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του για να πνίξει τον πατέρα του μέχρι θανάτου και ένα σκοινί για να κάνει το ίδιο στη μητέρα του.

«Ο πατέρας μου, αφού πέθανε – η μητέρα μου έβαλε το κεφάλι του στο στήθος του, και μετά από λίγες ώρες, τελείωσα με εκείνη», είπε, προσθέτοντας ότι έθαψε τους γονείς του στην αυλή μετά από μερικές ημέρες.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Κράους έξω από τα στούντιο του WRGB αμέσως μετά τη συνέντευξη.

Lorenz Kraus was charged Thursday with murdering his parents and concealing their bodies — moments after a lengthy interview with CBS6 anchor Greg Floyd. Greg sat down with fellow anchor Tom Eschen to share his impressions of the interview, Kraus, and the shocking confession. pic.twitter.com/QJ0cVHWx5u — CBS 6 Albany – WRGB (@CBS6Albany) September 26, 2025

Αρχικά, οι αρχές στράφηκαν προς τον Κράους λόγω φερόμενων οικονομικών εγκλημάτων, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα Times Union. Έπειτα από μία πληροφορία που δόθηκε τον Μάιο, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση των γονέων του Κράους, που θεωρούνταν 92 και 83 ετών αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί δεν είδαν κάποιο ίχνος τους, παρότι φαινομενικά συνέχιζαν να λαμβάνουν επιδόματα.

Μέχρι την Τετάρτη, οι ερευνητές είχαν ξεκινήσει να σκάβουν στην πίσω αυλή της οικογένειας Κράους και βρήκαν μια ανθρώπινη σορό. Την Πέμπτη, εντόπισαν και δεύτερη. Ο τοπικός αρχηγός της αστυνομίας, Μπρένταν Κοξ, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως πρόκειται για τους γονείς του Κράους.

Ο Λόρεντς Κράους είχε έρθει σε επαφή με αρκετά μέσα ενημέρωσης πριν κανονίσει τη συνέντευξη με τον Φλόιντ, στην οποία υποστήριξε ότι η δολοφονία των γονιών του έγινε από έλεος. «Ήξεραν ότι η κατάστασή τους χειροτέρευε», είπε ο Κράους.

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η μητέρα του είχε τραυματιστεί διασχίζοντας έναν δρόμο, ενώ ο πατέρας του δεν μπορούσε πλέον να οδηγήσει μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη.

«Έκανα το καθήκον μου προς τους γονείς μου», πρόσθεσε. «Η ανησυχία μου για τη δυστυχία τους ήταν πάνω απ’ όλα.»

Ο Κράους εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή, μετά τη σύλληψή του, και δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και για παράνομη απόκρυψη πτώματος. Δόθηκε εντολή να κρατηθεί χωρίς εγγύηση.

Ο τοπικός εισαγγελέας, Λι Κίντλον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομολογία του Κράους στο WRGB βοηθά την κατηγορούσα αρχή, αλλά τόνισε ότι η φυσική αποδεικτική ύλη και οι καταθέσεις μαρτύρων θα είναι επίσης κρίσιμες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συγγενής είχε τηλεφωνήσει τον Φεβρουάριο του 2020 για να ελέγξει την κατάσταση των γονιών του Κράους, σύμφωνα με τη New York Post. Γείτονας φέρεται να είπε τότε στους αστυνομικούς ότι οι Κράους είχαν μετακομίσει εκτός ΗΠΑ.

