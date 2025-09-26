Σοκαριστικό βίντεο από γυναικοκτονία στην Τουρκία: Την κυνήγησε και τη σκότωσε μέσα σε νοσοκομείο

Σοκάρει το βίντεο που αποτυπώνει γυναικοκτονία μέσα σε νοσοκομείο, στην Τουρκία, με δράστη έναν 44χρονο και θύμα την πρώην σύζυγό του.

Ο 44χρονος Atilla Ayintapli σε έξαλλη κατάσταση καταδιώκει την Eser Karaca, 42 ετών και τη σκοτώνει με καραμπίνα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, την ίδια μέρα που εκείνη του επέβαλε περιοριστική εντολή.

Η 42χρονη, μητέρα δύο παιδιών, εργαζόταν σε διωτικό νοσοκομείο ως γραμματέας ιατρικού τμήματος στην πόλη Καχραμανμαράς, στη νότια κεντρική Τουρκία, σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλείται η New York Post.

Ο Ayintapli, ντυμένος στα μαύρα, εισέρχεται στην εγκατάσταση και μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του κρατώντας μια πλαστική σακούλα.

Το κλειστό κύκλωμα καταγράφει τον Atilla Ayintapli να πυροβολεί την Eser Karaca με καραμπίνα στις σκάλες του νοσοκομείου.

Ο Ayintapli διαπληκτίζεται με την πρώην σύζυγό του και έναν συνάδελφό της μέσα στο γραφείο πριν βγάλει την καραμπίνα από τη σακούλα.

Η Karaca και ο συνάδελφος τον σπρώχνουν μακριά — και στη συνέχεια τρέχουν για τη ζωή τους όταν εκείνος βγάζει την καραμπίνα από τη σακούλα.

Καθώς η Karaca προσπαθεί να ξεφύγει κατεβαίνοντας μια σκάλα, ο Ayintapli πυροβολεί και τη χτυπάει, ενώ εκείνη σηκώνει τα χέρια της αβοήθητη για να προστατευτεί.

Καθώς σωριάζεται στο έδαφος, ο δράστης ρίχνει ακόμη δύο σφαίρες στη τραυματισμένη γυναίκα και μετά φεύγει.

Kahramanmaraş'ta eski eşini uzaklaştırma kararı alındığı gün öldüren katil için ağırlaştırılmış müebbet istendi. pic.twitter.com/DrGnNLpBbo — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) September 24, 2025

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι τρομοκρατημένοι συνάδελφοί της τρέχουν κοντά της, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας όταν αντικρίζουν το αιμόφυρτο σώμα της.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του ίδιου νοσοκομείου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο δράστης έφυγε από το κτίριο, αλλά συνελήφθη αργότερα.

Αντιμετωπίζει και την κατηγορία για απειλή κατά συναδέλφου της με όπλο.

