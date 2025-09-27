Κυπριακό: Χωρίς αποτέλεσμα η τριμερής για το Κυπριακό – Για «αδιάλλακτο και επιθετικό» Τατάρ μίλησε ο Χριστοδουλίδης

Χωρίς κάποια θετική εξέλιξη ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στη Νέα Υόρκη.

Το αποτέλεσμα της τριμερούς ήταν αναμενόμενο, ωστόσο στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για έναν «επιθετικό» Τατάρ.

«Γνωρίζει ότι, λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, δεν θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια. Όπως μας ανέφερε, στόχος του είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί όπου σταμάτησαν, στο Κραν Μοντανά» είπε ο Κυπριος πρόεδρος προσθέτοντας πως ο Τατάρ είχε «επιθετικό τόνο σε σχέση με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Επανέλαβα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό» σημείωσε ο Χριστοδουλίδης.

