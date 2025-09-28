Ρωσία: Επιβεβαιώνει το 12ωρο «σφυροκόπημα» με πυραύλους στο Κίεβο – «Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει», λέει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών με απολογισμό, σύμφωνα με το Κίεβο, τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μεταξύ αυτών αμάχων και μίας νεκρής 12χρονης.

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους νωρίς σήμερα (28/9), με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Η επίθεση ξεκίνησε τη νύχτα και το σφυροκόπημα συνεχίστηκε έως τις 9 το πρωί, με 500 drones και πάνω από 40 πυραύλους, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο».

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες.

Η επίθεση άφησε πίσω της, τουλάχιστον 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι και περίπου 10 τραυματίες στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram. Σημειώνεται, ότι 40 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλες περιοχές.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, ιατρικές εγκαταστάσεις, πολυώροφα κτίρια αλλά και παιδικός σταθμός, ενώ κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο στους υπόγειους σταθμούς του μετρό.

Συναγερμός σήμανε σε όλη την επικράτεια και Ζαπορίζια, Σούμι, Οδησσός και Νικολάϊ έγιναν στόχοι αυτής της ισχυρότατης ρωσικής επίθεσης που κράτησε, πολλές ώρες.

Μάλιστα, η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε δύο πόλεις στα νοτιοανατολικά και ενεργοποιήθηκαν τόσο πολωνικά όσο και συμμαχικά αεροσκάφη για προληπτικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Η Ρωσία επιβεβαιώνει πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους

Με ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.

Σεργκέι Λαβρόφ: «Θα μετανιώσετε καταρρίψεις στο ρωσικό εναέριο χώρο»

Στον απόηχο των τελευταίων παραβιάσεων εναέριου χώρου ΝΑΤΟϊκών χωρών, καθώς και των δηλώσεων Τραμπ ότι μπορούν να καταρρίπτονται ρωσικοί στόχοι, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε με πολύ έντονο τρόπο ότι «Θα το μετανιώσετε αν το επιχειρήσετε εντός του ρωσικού εναέριου χώρου», επισημαίνοντας πάντως ότι στόχος της Ρωσίας δεν ήταν ποτέ ευρωπαϊκές και νατοϊκές χώρες.

Ο Λαβρόφ σε άλλη μια έμμεση απάντηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι μόνο κάποιος πολιτικά τυφλός θα ανέμενε να ανακτήσει η Ουκρανία εδάφη που καταλήφθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου.

Οι τόνοι διατηρούνται ψηλά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μάλιστα προειδοποίησε σε σχέση με τις υπερπτήσεις drones ότι επόμενος στόχος της Ρωσίας μπορεί να είναι και η Ιταλία.

Για να λάβει όμως απάντηση από τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών «δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι η Ιταλία είναι στρατιωτικός στόχος».

Αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε ο Αντόνιο Ταγιάνι, και εμείς και το ΝΑΤΟ είμαστε έτοιμοι να καταρρίψουμε οποιαδήποτε απειλή, στάση που βεβαίως ταυτίζεται με αυτή της Συμμαχίας.

Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για τη συλλογική μας άμυνα, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο Ιταλός Τζουζέπε Ντράγκι, ενώ σε αυξημένη επαγρύπνηση, στη Βαλτική, βρίσκεται η Συμμαχία.

