Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% σε ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει δασμό 100% «σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών».
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πότε ή πώς θα μπορούσε να θεσπιστεί ο δασμός. Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, θα είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά επιβάλλει δασμό σε μια υπηρεσία και όχι σε ένα αγαθό.
«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβουμε «καραμέλες από ένα μωρό». Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο Κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά! Επομένως, για να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατελείωτο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος DJT».
