Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή – Ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ότι η ειρήνη είναι κοντά

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φρικτές φονικές επιθέσεις στη Γάζα, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ο Τραμπ, που θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα πρόταση εκεχειρίας, με τον Νετανιάχου να δηλώνει πως «οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση».

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή «The Sunday Briefing» του Fox News Sunday. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε».

Η συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον έρχεται τη στιγμή που το Ισραήλ είναι όλο και πιο απομονωμένο, χάνοντας την υποστήριξη πολλών χωρών που για πολύ καιρό ήταν σταθεροί σύμμαχοί του.

Στο εσωτερικό, η κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου φαίνεται πιο εύθραυστη από ποτέ, μεταδίδει το AP, που σημειώνει πως αν και ο Τραμπ υποστηρίζει το Ισραήλ, τον τελευταίο καιρό έχει δείξει σημάδια ανυπομονησίας τμετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, νωρίτερα αυτό το μήνα. Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν σταματήσει από τότε, παρά τις αυξανόμενες διεθνείς και εγχώριες διαμαρτυρίες.

Την ίδια στιγμή ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση ενημερώθηκε για το σχέδιο, Τραμπ, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη πρόταση από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να «μελετήσει οποιαδήποτε πρόταση με θετικό και υπεύθυνο πνεύμα».

Ο αξιωματούχος είπε ότι η οργάνωση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο που ο Τραμπ παρουσίασε σε Άραβες ηγέτες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και «μόνιμη» εκεχειρία, με «σταδιακή» αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Σε ό,τι αφορά την «επόμενη μέρα», χωρίς απολύτως καμία αναφορά σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μία «διοίκηση δίχως τη Χαμάς» και μία δύναμη «ασφαλείας» που θα απαρτίζουν με έμψυχο δυναμικό και κεφάλαια αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Οι αραβικές χώρες φέρονται να έθεσαν μια σειρά προϋποθέσεις, όπως ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Γάζας ή της Δυτικής Οχθης και δεν θα θέσει υπό κατοχή περιοχές της Λωρίδας ούτε θα ξαναφτιάξει εκεί εποικισμούς.

Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα – «Σκηνές φρίκης»

Όλα αυτά την ώρα που το Ισραήλ, συνεχίζει το αιματοκύλισμα των Παλαιστινίων. Στη Γάζα ισραηλινά άρματα μάχης προελαύνουν μέσα από τις κεντρικές και δυτικές συνοικίες της Πόλης προς τις πυκνοκατοικημένες παραθαλάσσιες περιοχές όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Την Κυριακή το Ισραήλ βομβάρδισε το μεγαλύτερο ιατρικό συγκρότημα της Γάζας, ισοπεδώνοντας ολόκληρα τετράγωνα και αναγκάζοντας τους τρομοκρατημένους ασθενείς να αναζητήσουν καταφύγιο, μεταδίδει το Al Jazeera.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο al-Shifa περιέγραψαν «φρικτές σκηνές», καθώς πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο παρά το γεγονός ότι χρειάζονταν επείγουσα περίθαλψη. Ο Hasan al-Sha’ir, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, δήλωσε ότι το προσωπικό συνέχισε να εργάζεται «παρά τις σκληρές συνθήκες και τον συντριπτικό φόβο».

Σύμφωνα με τον al-Sha’ir, τουλάχιστον 100 ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία σε «εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», με έλλειψη φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού που είναι ζωτικής σημασίας.

Ερευνητές του Παλαιστινιακού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επιβεβαίωσαν τη χρήση από το Ισραήλ εμπρηστικών όπλων που προκαλούν φλόγες σε μια λωρίδα γης.

Ο στρατός επίσης τοποθέτησε οχήματα γεμάτα εκρηκτικά γύρω από το νοσοκομείο, καθώς στρατιωτικές μονάδες προχωρούσαν από τη βόρεια και την ανατολική πλευρά της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια άλλη ιατρική εγκατάσταση, το νοσοκομείο Al Helou στην πόλη της Γάζας, το οποίο φιλοξενεί μια πτέρυγα καρκινοπαθών και μια μονάδα νεογνών όπου νοσηλεύονται 12 πρόωρα μωρά.

Το ιατρικό προσωπικό είπε στο Wafa ότι περισσότεροι από 90 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γιατροί, νοσοκόμες και ασθενείς, παρέμειναν παγιδευμένοι μέσα στο νοσοκομείο, καθώς ισραηλινά άρματα μάχης περικύκλωσαν την εγκατάσταση, εμποδίζοντας τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο.

Ισοπεδώνει τη Γάζα ο ισραηλινός στρατός – «Αμείλικτες επιθέσεις»

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης την Κυριακή ένα πολυώροφο κτίριο, τον Πύργο Μέκκα, αφού εξέδωσε απειλή εκκένωσης για τις γειτονιές Ρεμάλ και Σάμπρα της πόλης της Γάζας, καθώς και για την περιοχή του λιμανιού και τμήματα της οδού Μπεϊρούτ.

Τουλάχιστον 50 πολυώροφα κτίρια έχουν καταστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους στην πόλη, ισοπεδώνοντας ολόκληρα τετράγωνα που κάποτε στέγαζαν χιλιάδες ανθρώπους.

Ανταποκριτής του Al Jazeera περιέγραψε τις επιθέσεις στην πόλη της Γάζας ως «μαζικές» και «αμείλικτες».

Οι Ταξιαρχίες Qassam, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, δήλωσαν σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι έχασαν την επαφή με δύο από τους αιχμαλώτους που είχαν απαχθεί από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ο κίνδυνος να έχουν χαθεί οι αιχμάλωτοι κάτω από τα ερείπια είναι πολύ υψηλός, δεδομένου ότι η περιοχή έχει υποστεί αμείλικτους βομβαρδισμούς».

