Axios: Ο Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου να υπογράψει ειρήνη για τη Γάζα 

Η συνάντηση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση.

Για πρώτη φορά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος να έρθει σε ρήξη με τον Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας και να τον πιέσει να κάνει ειρήνη.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Τραμπ, η άποψη στον Λευκό Οίκο είναι ότι αν ο Νετανιάχου δεν αποδεχτεί τη συμφωνία, θα φέρει την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου, «ενισχύοντας τη Χαμάς και μην κάνοντας τίποτα για τους Παλαιστίνιους που έχουν τόσες πολλές ανθρωπιστικές ανάγκες. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να λιμοκτονούν. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Σε αυτή την περίπτωση όμως, ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ πιστεύουν ότι μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να στραφεί εναντίον του Νετανιάχου.

«Όλοι – και εννοώ όλοι – είναι εξοργισμένοι με τον Μπίμπι», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης που γνωρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μερικοί από τους συμβούλους του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι η ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα αποτελεί δοκιμασία για την παγκόσμια αξιοπιστία του. Όλα όσα θέλει να πετύχει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή θα υπονομευτούν μέχρι να πείσει τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε ένας σύμβουλος.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Κυριακή ότι το σχέδιό του για τη Γάζα βρίσκεται στα «τελικά του στάδια» και ότι ο Νετανιάχου είναι σύμφωνος. Ωστόσο, οι δημόσιες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν και τόσο σαφείς για το τι θα κάνει τελικά.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για αρκετές ώρες την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν τις όποιες διαφορές συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ. Τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο Κούσνερ «παραλίγο να τα έχουν καταφέρει» με τον Νετανιάχου, ισχυρίστηκε ο σύμβουλος του Τραμπ: «Ο Στιβ χειριζόταν περισσότερο το Ισραήλ και ο Τζάρεντ τα αραβικά κράτη. Αλλά και οι δύο είναι στα όριά τους με το Ισραήλ».

Η πιο πρόσφατη ειρηνευτική πρωτοβουλία γεννήθηκε, παραδόξως, από την αποτυχημένη προσπάθεια του Ισραήλ να δολοφονήσει ηγέτες της Χαμάς με μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πυραυλική επίθεση στο Κατάρ, επισημαίνει το δημοσίευμα.

«Όταν ο Μπίμπι έστειλε αυτούς τους πυραύλους στο Κατάρ, ένωσε τους Άραβες των κρατών του Κόλπου», δήλωσε ο σύμβουλος του Τραμπ. «Είναι όλοι ένα. Μιλούν με μία φωνή… Ήταν ένα αποτέλεσμα συσπείρωσης. Και σε αυτό, για πρώτη φορά, υπήρχε πραγματικά ένας μονολιθικός αραβικός κόσμος. Και ο Γουίτκοφ και ο [Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο] Ρούμπιο είπαν: “Αχα, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή”. Και αυτό συμβαίνει».

Σύμφωνα με το Axios, κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν ότι ο Νετανιάχου τον «κακομεταχειριζόταν». Άλλοι πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου έχει λάβει μαζικά αποσταθεροποιητικές αποφάσεις, όπως η επίθεση στο Κατάρ, κυρίως για να τον βοηθήσουν να επιβιώσει πολιτικά.

«Προφανώς ανησυχεί πολύ για τη δίκη του», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου είναι τόσο επιθετικός.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για τον Νετανιάχου να επιλέξει ανάμεσα στην επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και στους υπερεθνικιστές εταίρους του συνασπισμού που τον πιέζουν να συνεχίσει τον πόλεμο και με τους οποίους έχει επανειλημμένα ταχθεί μέχρι τώρα.

Οι κόκκινες γραμμές της ακροδεξιάς

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός υπουργός της άκρας δεξιάς ζήτησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός να διατηρήσει μια «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, πριν από μια κρίσιμης σημασίας συνάντηση που προβλέπεται να γίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο υπουργός Οικονομικών και ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός εκθέτει μια σειρά «κόκκινων γραμμών» που λέει ότι μετέφερε στον πρωθυπουργό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, λίγο αφού υποσχέθηκε «συμφωνία» για τη Γάζα.

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση, όπως και μια μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Ο Σμότριχ επανέλαβε τους τελευταίους μήνες την αντίθεσή του σε μια συμφωνία, ακόμη και έμμεση, με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, του οποίου η άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σήμερα έκρινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει «απόλυτη ελευθερία δράσης στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας».

Επίσης αντιτίθεται σε μια επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως προτείνουν παράγοντες της διεθνούς κοινότητας για τη μεταπολεμική περίοδο στη Γάζα.

Επίσης αντιτίθεται και σε ενδεχόμενη ανάμειξη του Κατάρ, μεσολαβήτριας χώρας και συμμάχου των ΗΠΑ, στη μελλοντική διαχείριση του παλαιστινιακού θύλακα.

Τέλος ο Σμότριχ εξέφρασε την ελπίδα για αμερικανική υποστήριξη στο σχέδιο προσάρτησης της «Ιουδαίας και Σαμάρειας», η βιβλική ονομασία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ηγέτες για τη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ως προς αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κατηγορηματικά βέτο την Πέμπτη: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη (…) Αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υποστήριξη του κόμματος του Σμότριχ για να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από drone στη Μόσχα – Νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη από τον Μεντβέντεφ

Μακελειό στο Μίσιγκαν: Το προφίλ του 40χρονου δράστη Τόμας Σάνφορντ – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου στο Ιράκ (videos)

Ο τυφώνας Μπουαλόι σαρώνει το Βιετνάμ – 11 νεκροί και 12 αγνοούμενοι (videos/photos)