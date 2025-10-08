search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

08.10.2025 16:51

Πογκρόμ Τραμπ κατά Δημοκρατικών: «Να μπουν στη φυλακή ο κυβερνήτης του Ιλινόι και ο δήμαρχος του Σικάγο»

trump 6661- new

Συνεχίζεται το κυνήγι μαγισσών του Αμερικανού προέδρου κατά Δημοκρατικών, όταν δεν συμφωνούν με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE),  χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης! Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

