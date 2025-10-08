Πογκρόμ Τραμπ κατά Δημοκρατικών: «Να μπουν στη φυλακή ο κυβερνήτης του Ιλινόι και ο δήμαρχος του Σικάγο»

Συνεχίζεται το κυνήγι μαγισσών του Αμερικανού προέδρου κατά Δημοκρατικών, όταν δεν συμφωνούν με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης! Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Διαβάστε επίσης:

Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία: Τελευταία ζαριά για τον Λεκορνί – Αγώνας δρόμου για να αποφύγει τις κάλπες

Γάζα: Ασύλληπτη φρίκη – Πάνω από 18.000 τα νεκρά παιδιά – Η λίστα με ονόματα από τον Guardian

Φωτιές ανάβει η Ζαχάροβα: Κατηγορεί την Ελλάδα για σχέδιο προσάρτησης της Κύπρου, μιλάει για… σκέτη «Δημοκρατία της Μακεδονίας»