ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:52
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής

14.10.2025 10:55

Bitcoin: Το μεγάλο σορτάρισμα – Πώς χάθηκαν σε ένα βράδυ 19 δισ. $ με ένα tweet του Τραμπ και δύο «παίκτες» κέρδισαν 160 εκατομμύρια

14.10.2025 10:55
bitcoin_new_123

Ήταν βράδυ Παρασκευής, ώρα που οι περισσότεροι επενδυτές αφήνουν το γραφείο και ανοίγουν ένα ποτό. Στα trading desks όμως, τα φώτα έμεναν αναμμένα. Οι οθόνες φώτιζαν πρόσωπα σκυθρωπά, χέρια που πάταγαν βιαστικά πλήκτρα και μάτια που κοιτούσαν τις τιμές να γλιστρούν προς τα κάτω.

Κάτι συνέβαινε. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων, πάντα ευαίσθητη στις ειδήσεις, άρχισε να βουλιάζει με τρόπο που δεν έμοιαζε τυχαίος. Λίγα λεπτά αργότερα, το μυστήριο λύθηκε: ο Ντόναλντ Τραμπ, με ένα ακόμη tweet–κεραυνό, ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο και βίαιο. Το Bitcoin βούτηξε 12%, τα μικρότερα νομίσματα κατέρρευσαν, οι ρευστοποιήσεις άρχισαν να σαρώνουν σαν χιονοστιβάδα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της CoinGlass, πάνω από 19 δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από τις μοχλευμένες θέσεις μέσα σε λίγες ώρες. Αλλά, όπως συμβαίνει συχνά, εκεί που οι περισσότεροι χάνουν, κάποιοι λίγοι κερδίζουν. Κι αυτή τη φορά, δύο συγκεκριμένοι λογαριασμοί στο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο Hyperliquid στάθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Οι δύο «τυχεροί» που πόνταραν πριν χτυπήσει η καταιγίδα

Ενώ το χάος απλωνόταν, οι δύο αυτοί traders – άγνωστοι μέχρι σήμερα – είχαν τοποθετήσει γιγαντιαία στοιχήματα λίγα μόλις λεπτά πριν το tweet του Τραμπ. Στόχευσαν κατευθείαν στην πτώση του Bitcoin και του Ether, στοιχηματίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε short θέσεις.

Κι όταν το tweet έγινε δημόσιο, οι αγορές κατέρρευσαν όπως είχαν προβλέψει. Το αποτέλεσμα; Κέρδη που υπολογίζονται σε 160 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο ημέρα. Μια απόδοση που ούτε το πιο αισιόδοξο hedge fund δε θα τολμούσε να προβλέψει.

Η Wall Street Journal αποκάλυψε πρώτη τις συναλλαγές αυτές, ενώ τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά. Το γεγονός ότι η τελευταία τοποθέτηση έγινε ένα μόλις λεπτό πριν ο Τραμπ πατήσει το «send» στο κινητό του προκάλεσε, εύλογα, σωρεία ερωτήσεων.

Είχαν άραγε οι traders εσωτερική πληροφόρηση; Ή απλώς «μύρισαν» τη γεωπολιτική καταιγίδα που ερχόταν μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών;

Μυρίζει πληροφορία ή απλώς καλό ένστικτο; Οι γνώμες διίστανται.

  • Οι σκεπτικιστές βλέπουν μια υπόθεση που θυμίζει έντονα «insider trading» σε παραδοσιακές αγορές, όπου λίγα δευτερόλεπτα γνώσης αρκούν για περιουσίες.
  • Οι πιο ρομαντικοί των crypto, από την άλλη, θέλουν να πιστεύουν ότι οι δύο αυτοί παίκτες ήταν απλώς ευφυείς αναλυτές, που διέγνωσαν εγκαίρως ότι η πολιτική ένταση ΗΠΑ–Κίνας δεν θα έμενε χωρίς οικονομικό αντίκτυπο.

Όπως και να ’χει, το timing είναι σχεδόν ποιητικό. Η τελευταία συναλλαγή έγινε στις 21:04, η ανακοίνωση Τραμπ στις 21:05. Ένα λεπτό, μία πρόβλεψη, εκατόν εξήντα εκατομμύρια.

Η σιωπή της Hyperliquid και οι σκιές πίσω από τις οθόνες

Η πλατφόρμα Hyperliquid, που λειτουργεί χωρίς κεντρική εποπτεία, δεν σχολίασε. Οι λογαριασμοί είναι ανώνυμοι, οι διευθύνσεις τους κρυπτογραφημένες, τα ίχνη τους χάνουνται στα ψηφιακά πορτοφόλια. Όπως σημειώνει η WSJ, οι πιθανότητες εντοπισμού τους είναι σχεδόν μηδενικές.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη ειρωνεία της υπόθεσης: Η «αποκεντρωμένη» οικονομία που γεννήθηκε για να φέρει διαφάνεια, επιτρέπει σήμερα κέρδη ασύλληπτα και ανεξέλεγκτα, πέρα από κάθε λογοδοσία.

Από το χάος στο χρήμα

Ενώ τα κοινωνικά δίκτυα πλημμύριζαν με κραυγές πανικού και η αξία του «World Liberty Financial» – του token που στηρίζει η οικογένεια Τραμπ – βυθιζόταν 30%, δύο ψυχρές φιγούρες πίσω από ανώνυμες IP παρακολουθούσαν τα νούμερα να ανεβαίνουν. Όσο τα altcoins κατέρρεαν, εκείνοι μετρούσαν κέρδη που μεγάλωναν κατά εκατομμύριο το λεπτό.

Κανείς δεν ξέρει αν πρόκειται για τυχαίους επενδυτές, για θεσμικά κεφάλαια ή – όπως υπαινίσσονται ορισμένοι – για «παλιούς γνωστούς» του πολιτικού κύκλου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ιστορία αυτή θα μείνει ως υπόδειγμα του πώς, στον ψηφιακό καπιταλισμό, η τύχη και η πληροφόρηση χωρίζονται από ένα λεπτό διαφοράς.

Η νέα εποχή των «τυχερών insiders»

Η πτώση των crypto αποκάλυψε για άλλη μια φορά την εύθραυστη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία, την πολιτική και την απληστία. Όσο κι αν διαφημίζονται ως «ανεξάρτητα» από κυβερνήσεις, τα ψηφιακά νομίσματα παραμένουν δέσμια των tweets, των δηλώσεων και των γεωπολιτικών παιχνιδιών.

Για εκατομμύρια μικροεπενδυτές, η Παρασκευή αυτή έγραψε ζημιές και απογοήτευση. Για δύο λογαριασμούς όμως, έγραψε ιστορία: την ιστορία του πώς η ψυχρή υπομονή, η σωστή πληροφορία – ή η σωστή διαίσθηση – μπορούν να μετατρέψουν το χάος σε πλούτο ασύλληπτο. Ίσως τελικά η αγορά των crypto να είναι όντως το μέλλον. Απλώς όχι το μέλλον όλων.

