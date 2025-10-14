Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ATM

Νωρίτερα θα πιστωθούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις για τον μήνα Νοέμβριο, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές των Ταμείων για τους περισσότερους συνταξιούχους.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσομένων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

