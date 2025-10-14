Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ATM

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νωρίτερα θα πιστωθούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις για τον μήνα Νοέμβριο, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές των Ταμείων για τους περισσότερους συνταξιούχους.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.
Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).
