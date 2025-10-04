Οι οφειλές προς e–ΕΦΚΑ εκτοξεύονται – Συζητείται νέα ρύθμιση με 120 δόσεις για μικρομεσαίους

Τα χρέη προς τον e–ΕΦΚΑ συνεχίζουν να ανεβαίνουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η εισπραξιμότητα παραμένει χαμηλή, φέρνοντας ξανά στο τραπέζι σχέδια για πιο ευέλικτες ρυθμίσεις, που ενδέχεται να φτάνουν ακόμα και τις 120 δόσεις.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το συνολικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ, φτάνοντας στα 50,29 δισ. το β’ τρίμηνο του 2025, προκαλώντας ανησυχία και εντείνοντας την ανάγκη για δράση από κυβέρνηση και διοίκηση του Ταμείου.

Στα σχέδια είναι η επαναφορά ρυθμίσεων για οφειλές έως 10.000 ευρώ με περισσότερες δόσεις, ενώ εξετάζεται η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους είχαν χάσει προηγούμενη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προπληρώσει τουλάχιστον τρεις δόσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα υποστηρίζουν το ΚΕΑΟ στην είσπραξη οφειλών, προσφέροντας δυνατότητες διακανονισμού ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σχεδιάζουν επίσης αύξηση των δόσεων για οφειλές που δεν καλύπτονται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς οι υφιστάμενες πάγιες ρυθμίσεις των 24 έως 48 δόσεων δεν επαρκούν για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι νέες ρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιτρέποντας αποπληρωμή σε 48 έως 72 δόσεις και, σε ειδικές περιπτώσεις, ακόμα και 120 δόσεις.

Στο τέλος Μαρτίου 2025, οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονταν σε 318.662 με συνολικό ρυθμισμένο ποσό 4,84 δισ. ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις είχαν φτάσει τις 759.203 για χρέη 3,77 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, χάθηκαν 1.077.865 ρυθμίσεις που αφορούσαν οφειλές ύψους 20,7 δισ. ευρώ. Περίπου 10,1 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και το Ταμείο προγραμματίζει τη διαγραφή τους.

Τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης απέδωσαν περιορισμένα αποτελέσματα, παρά τα 1,96 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν το 2024 και τα 453,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς τα περισσότερα ποσά προήλθαν από υφιστάμενες ρυθμίσεις. Το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 562 εκατ. ευρώ σε ένα τρίμηνο, κυρίως λόγω πρόσθετων τελών 413 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 466 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να ανακοπεί η ανοδική πορεία.

Σημαντικό είναι ότι το 87% των οφειλετών χρωστούν έως 30.000 ευρώ, δηλαδή μικροφειλέτες που δεν μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Από την άλλη, πάνω από 12 δισ. ευρώ συγκεντρώνονται σε μόλις 2.859 μεγαλοφειλέτες, με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας.

