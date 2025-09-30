search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.09.2025 13:11

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εμπαίζει τους πολίτες με τα περί «εισαγόμενης ακρίβειας», να απαντήσει αν αυξάνονται οι εισφορές σε ελεύθερους επαγγελματίες

30.09.2025 13:11
marinakis_tsoukalas

Μια αποστροφή του λόγου του κυβερνητικού εκπροσώπου σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ έδωσε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και για τη φορολογική πολιτική της.

Σχολιάζοντας τη φράση του Παύλου Μαρινάκη, ότι «η κυβέρνηση κάνει όσα βήματα παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλεί η εισαγόμενη ακρίβεια», ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να εμπαίζει τους πολίτες βγάζοντας ξανά από το συρτάρι το αφήγημα της “εισαγόμενης ακρίβειας”. Επι τέσσερα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης διακηρύσσει ότι “τα χειρότερα της ακρίβειας είναι πίσω μας”, στέλνει επιστολές στην Κομισιόν και έχει “πετύχει” με την αναποτελεσματικότητά του οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να έχουν την προτελευταία αγοραστική δύναμη στην ΕΕ. Αλλά ευθύνες δεν έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ακρίβεια είναι… “εισαγόμενη”».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας από την κυβέρνηση, «που αυτοδιαφημίζεται ότι μειώνει τους φόρους», να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει «την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων κατά 4% έως 5% από 1-1-2026; Θα εφαρμοστεί φέτος ο δείκτης εξέλιξης μισθών ή θα παραμείνει ο προηγούμενος τρόπος υπολογισμού του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών;».

Ο Κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι δεν άκουσαν τίποτα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αντιθέτως την τελευταία διετία έχουν δει να αυξάνεται γεωμετρικά η φορολογία τους, να μην αντέχουν την αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος, να είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό και να μην μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε εφορία και ταμεία λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να εφαρμόσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις. Τώρα μαζί με αυτές τις μόνιμες επιβαρύνσεις, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιφυλάσσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας».

COSMOTE TV-Hotel- Costiera
ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Οκτώβριος με το πολυαναμενόμενο «Hotel Costiera» και τα βασισμένα σε αληθινά γεγονότα «The Gray House» και «The Hack»

isa-1
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις τους με Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας κατά της υπογονιμότητας και του δημογραφικού προβλήματος

arnaoutoglou_3009_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Η Κομισιόν βάζει “φρένο” σε Ερντογάν και Τουρκία – Η ελληνική κυβέρνηση κοιτάζει αλλού»

