Η αντίστροφη μέτρηση για ηλεκτρονικές αποδείξεις φέρνει φορολογικές παγίδες μπόνους και αυξημένη συμμόρφωση

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τους φορολογούμενους, καθώς μέσα στις επόμενες 79 ημέρες πρέπει να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο 22%, ενώ όσοι πληρώνουν με κάρτα ή μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών σε επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή μπορούν να δουν τον λογαριασμό του 2026 μειωμένο ακόμη και κατά 2.200 ευρώ.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από τα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή, η αποτυχία κάλυψης του 30% του τεκμαρτού εισοδήματος σημαίνει επιπλέον φόρο 22%, πέρα από τον αυξημένο φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη διαφορά με τα τεκμήρια. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές 6.000 ευρώ. Αν φτάσει μόλις τα 5.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με 220 ευρώ επιπλέον φόρο.

Το ισχύον πλαίσιο επιβραβεύει όσους στηρίζουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγέλματα που συνδέονται με υψηλή φοροδιαφυγή. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται ποσό ίσο με το 30% των δαπανών, έως 5.000 ευρώ ετησίως. Οι κατηγορίες που προσφέρουν φορο-μπόνους περιλαμβάνουν υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, κομμωτήρια, ταξί, γυμναστήρια και σχολές χορού. Οι αποδείξεις από ιατρικές υπηρεσίες υπολογίζονται διπλά, αυξάνοντας τις πιθανότητες επίτευξης του στόχου.

Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για όσους έχουν κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ όσοι διαθέτουν υψηλές υποχρεώσεις σε φόρους, δάνεια ή ενοίκια —πέραν του 60% του εισοδήματός τους— βλέπουν το όριο των ηλεκτρονικών δαπανών να μειώνεται από 30% σε 20%, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Σε κοινές φορολογικές δηλώσεις, οι ηλεκτρονικές δαπάνες μπορούν να μεταφερθούν από τον έναν σύζυγο στον άλλο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου.

Σημαντικό είναι επίσης ότι εξαιρούνται ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, στρατεύσιμοι, μακροχρόνια νοσηλευόμενοι, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, κάτοικοι μικρών χωριών και νησιών, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό ή φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που υποχρεούνται σε δήλωση στην Ελλάδα.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση της κατανάλωσης με τη φορολογική συμμόρφωση αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και πηγή έντονης πίεσης για τους φορολογούμενους. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι επόμενοι δύο μήνες θα καθορίσουν ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιπλέον φόρο και ποιοι θα απολαύσουν το πολύτιμο φορο-μπόνους

