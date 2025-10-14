Υποχρεωτικό το IRIS από τον Νοέμβριο αλλάζει ριζικά ο χάρτης των πληρωμών και της αγοράς

Από τον ερχόμενο Νοέμβριο, η αγορά πληρωμών στην Ελλάδα αλλάζει σελίδα — και αυτή τη φορά, κανείς δεν θα μπορέσει να μείνει εκτός συστήματος. Το IRIS, η υπηρεσία που μέχρι σήμερα λειτουργούσε προαιρετικά, περνά πλέον στην υποχρεωτικότητα, σηματοδοτώντας το τέλος της «εποχής του μετρητού» για κάθε επιχείρηση που διαθέτει POS. Κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να δέχεται πληρωμές είτε με κάρτα είτε μέσω QR κωδικού IRIS, αλλιώς κινδυνεύει με πρόστιμα που φτάνουν σε… τιμές μικρού κεφαλαίου.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ δεν αφήνει περιθώρια: όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω διασυνδεδεμένων POS, τα οποία επικοινωνούν είτε με τον φορολογικό μηχανισμό είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής. Οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα 10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά, ενώ για τις επιχειρήσεις μικρών νησιών και οικισμών προβλέπεται μείωση κατά 50%.

Ακόμη και όσες εταιρείες δήλωσαν συμμόρφωση αλλά δεν ολοκλήρωσαν τη σύνδεση των ERP συστημάτων τους με τα POS και τη Φορολογική Διοίκηση, θα πληρώσουν το ίδιο «χαράτσι». Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα παραστατικά που εκδίδονται από μη διασυνδεδεμένα συστήματα θεωρούνται φορολογικά άκυρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η «καμπάνα» θα χτυπήσει και για τις εταιρείες πληροφορικής που δεν φρόντισαν να αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους. Η ΑΑΔΕ προβλέπει ανάκληση αδειών και απαγόρευση τεχνικής δραστηριότητας, μέτρο που μπορεί να προκαλέσει ντόμινο επιπτώσεων στην αγορά υποστήριξης των επιχειρήσεων — ιδιαίτερα των μικρότερων, που ήδη πιέζονται οικονομικά.

Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό επιτελείο «πουλά» την υποχρεωτική χρήση του IRIS ως ψηφιακό εκσυγχρονισμό με κοινωνικό πρόσημο, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα μειώνει τα κόστη συναλλαγών. Οι μεταφορές χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως γίνονται χωρίς προμήθεια, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 το όριο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ την ημέρα και 5.000 ευρώ τον μήνα.

Το επόμενο βήμα, ήδη στα σκαριά, είναι η διεθνής διασύνδεση του IRIS με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, επιτρέποντας μεταφορές χρημάτων σε χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία και Σκανδιναβία. Ένα άλμα προς την ενοποίηση των ευρωπαϊκών ψηφιακών πληρωμών — αλλά και μια νέα πρόκληση για την ελληνική αγορά, που δείχνει να «τρέχει» πίσω από τον ρυθμό των εξελίξεων.

Η κυβέρνηση βλέπει πρόοδο. Οι μικρομεσαίοι βλέπουν άλλο ένα ψηφιακό βάρος, με υψηλό κόστος συμμόρφωσης και ελάχιστη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες τους. Και στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα παραμένει: τελικά η ψηφιακή μετάβαση υπηρετεί τη διαφάνεια ή απλώς αυξάνει τον έλεγχο;

Ένα είναι σίγουρο — από τον Νοέμβριο, κάθε συναλλαγή θα αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος. Και μαζί του, έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της «ψηφιακής εποπτείας» της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

Αλέξης Τσίπρας: Στοχεύει σε νέα ακροατήρια ποντάρει στην ανανέωση – Κίνδυνος ρευστοποίησης για ΣΥΡΙΖΑ, στάση αναμονής από ΝΕΑΡ

Γαλλία: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι