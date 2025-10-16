Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης με τους ασφαλισμένους να φεύγουν άρον άρον λόγω φόβου αύξησης ορίων

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος κινούνται με ταχύτητα ρεκόρ, και οι ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 200.000 μέχρι το τέλος του 2025. Η αυξητική αυτή τάση δεν είναι τυχαία: οι συζητήσεις για πιθανή αναθεώρηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 φαίνεται να ωθούν πολλούς ασφαλισμένους να υποβάλουν αίτηση όσο είναι ακόμα δυνατή η έξοδος με τα ισχύοντα όρια.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο μέσος όρος μηνιαίων αιτήσεων διαμορφώθηκε γύρω στις 17.500, υψηλότερος από τους αντίστοιχους του 2024. Ωστόσο, ο Ιούλιος έφερε μία πραγματική έκπληξη, καθώς οι αιτήσεις εκτοξεύθηκαν στις 19.541 – ο μεγαλύτερος αριθμός μέσα σε έναν χρόνο. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε στατιστική διακύμανση, αλλά καταδεικνύει την πίεση που νιώθουν οι εργαζόμενοι απέναντι σε πιθανές αλλαγές.

Με τον ρυθμό αυτό, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στο τέλος του έτους οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000, φλερτάροντας με νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και τις 212.151 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2021. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο έχουν κατατεθεί ήδη 97.334 νέες αιτήσεις, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στον e-ΕΦΚΑ τόσο για την επεξεργασία των αιτήσεων όσο και για την καταβολή των συντάξεων.

Αν δούμε την τάση των τελευταίων ετών, το 2021 οι αιτήσεις είχαν φτάσει στις 212.151, το 2022 ήταν 211.133, το 2023 μειώθηκαν σε 190.368, ενώ το 2024 αυξήθηκαν ξανά περίπου στις 197.228. Τα πρώτα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι ο αριθμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και πιθανότατα θα ξεπεράσει το όριο των 200.000. Η συνεχής αύξηση των αιτήσεων συνδέεται όχι μόνο με δημογραφικούς παράγοντες, αλλά και με τον φόβο ότι οι κανόνες μπορεί να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον.

Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν στη γενιά 1955–1965 βλέπουν πλέον τα δικαιώματά τους για σύνταξη να ωριμάζουν. Παράλληλα, η δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς μείωση της σύνταξης λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την έξοδό τους πριν από οποιεσδήποτε αλλαγές. Η προοπτική αύξησης των ορίων ηλικίας, που προβλέπεται από το 2027 λόγω των δημογραφικών δεδομένων και του προσδόκιμου ζωής, λειτουργεί σαν καμπανάκι συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η τάση αυτή δεν θα περιοριστεί μόνο στο 2025. Το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης για πολλούς ασφαλισμένους, ενώ η νομοθεσία προβλέπει την αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας κάθε τρία χρόνια ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, έως το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,5 έτος, αν και το πότε και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αύξηση θα καθοριστεί μετά το 2027.

Η προοπτική αυτή δημιουργεί αίσθημα αβεβαιότητας και ανησυχίας στους ασφαλισμένους. Πολλοί φαίνεται να «τρέχουν» να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές, σπάζοντας ρεκόρ αιτήσεων και δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις στο σύστημα. Η ανάγκη για ταχύτητα στην υποβολή της αίτησης, ο φόβος της καθυστέρησης και η αίσθηση ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη συνθέτουν μια εικόνα μαζικής αποχώρησης.

Οι συνέπειες αυτής της τάσης είναι πολλαπλές: από την πίεση στους φορείς για την επεξεργασία και καταβολή των συντάξεων, μέχρι την επιβάρυνση του προϋπολογισμού και την ανάγκη για γρήγορες λύσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Παράλληλα, το φαινόμενο αναδεικνύει το κοινωνικό και ψυχολογικό σκέλος της συνταξιοδότησης – την ανασφάλεια και τον φόβο ότι οι κανόνες μπορεί να γίνουν πιο αυστηροί στο μέλλον.

Συνολικά, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι ασφαλισμένοι σπεύδουν να εξασφαλίσουν τη σύνταξή τους, η πίεση στο σύστημα αυξάνεται, και το 2025 αναμένεται να γραφτεί στη συνείδηση των ειδικών ως χρονιά ρεκόρ για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, ή αν η πολιτική και η νομοθεσία θα μπορέσουν να τη μετριάσουν.

