Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την εθελοντική μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές βρίσκονται εν αναμονή των ανακοινώσεων, τη στιγμή που το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά και ποια θα είναι η ημερομηνία-ορόσημο της τιμής.

Επειδή πρόκειται για ένα μέτρο που έχει εξαγγελθεί από τον Ιούλιο, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές αν οι μειώσεις θα αφορούν τις τιμές του Ιουλίου ή του Οκτωβρίου, όπου η αύξηση μεταξύ αυτών των μηνών αγγίζει το 20% με 30% σε βασικά προϊόντα.

Σύμφωνα την εκτίμηση του κ. Απόστολου Ραυτόπουλου, Προέδρου των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, παρατηρείται μια απροθυμία από τα σούπερ μάρκετ για την υλοποίηση του μέτρου. Όπως είπε χαρακτηριστικά «φαίνεται να υπάρχει ένα κόλλημα μεταξύ σούπερ μάρκετ και υπουργείου».

Παράλληλα, ο κ. Ραυτόπουλος αναφέρθηκε και στη μείωση περιεχομένου που καταγράφεται σε αλλαντικά, τυροκομικά και σοκολάτες. «Στη σοκολάτα υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ πέρυσι τον Δεκέμβριο ένας τόνος είχε τιμή στα 12.000 δολάρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τώρα η τιμή βρίσκεται στα 6.000 δολάρια. Η τιμή της σοκολάτας όμως συνεχίζει να αυξάνεται. Πώς γίνεται αυτό;», αναρωτήθηκε.

Όσον αφορά τους 1.000 κωδικούς σημείωσε πως είναι ένα μέτρο που ακούμε εδώ και πολύ καιρό και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο. «Ο υπουργός έκανε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους ανθρώπους των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και των πολυεθνικών εταιρειών. Περιμένουμε ακόμη να δούμε τις μειώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι έχουν αργήσει. Είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν στις 15 Οκτωβρίου», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τα προϊόντα που είναι «πρωταθλητές» της ακρίβειας, στάθηκε στο μοσχάρι, στη σοκολάτα, στον καφέ, στα ψάρια, στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Όπως σχολίασε «δυστυχώς αυτά δεν θα είναι μέσα στη λίστα».

Τέλος, σε ερώτησή μας για τον αν αποσυρθεί το πρόβειο γάλα πως θα επηρεαστεί η αγορά, απάντησε ότι θα επηρεαστεί η φέτα, τα γιαούρτια, τα τυριά και γενικότερα τα γαλακτομικά προϊόντα. «Σε ενδεχόμενο lockdown λόγω της ευλογιάς των προβάτων θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα παραπάνω προϊόντα», κατέληξε.

