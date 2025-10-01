Σούπερ μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 1.000 κωδικούς – Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα με τα προϊόντα

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ που θα μειωθούν οι τιμές τους θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου και με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας, να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.

Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

