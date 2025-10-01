search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 18:05
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 15:58

Σούπερ μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 1.000 κωδικούς – Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα με τα προϊόντα

01.10.2025 15:58
super-market_2410_1460-820_new

Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ που θα μειωθούν οι τιμές τους θα δοθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία έχει υπάρξει συνεργασία του υπουργείου και με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας, να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.

Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Διαβάστε επίσης:

Τι συζήτησε η Κοβέσι με Πιερρακάκη, Κώτσηρα και Πιτσίλη στη συνάντησή τους – Το 4ετες πλάνο για φορολογικές και τελωνειακές απάτες

Eurostat: «Βουτιά» του πληθωρισμού από το 3,1% έπεσε στο 1,8% τον Αύγουστο

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές αλλαγές – Αναλυτικός οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voiotia_62xroni_0110_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα φυλακή στην 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη (video)

kykloma-fpa
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ΦΠΑ: Πώς ξήλωσαν τη «Λερναία Ύδρα» με τα εικονικά τιμολόγια – Πάνω από 370 εταιρείες «φαντάσματα», αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης

stoliskos gaza 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Επιχείρηση εκφοβισμού από ισραηλινά πλοία – Η δέσμευση 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: «Η παραμικρή επιθετική ενέργεια στα σκάφη θα μας βρει στους δρόμους» (Video)

Dimotiki Agora Kypselis_1
ADVERTORIAL

Οκτώβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος μετά από χορήγηση αντιβίωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 18:04
voiotia_62xroni_0110_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα φυλακή στην 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη (video)

kykloma-fpa
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ΦΠΑ: Πώς ξήλωσαν τη «Λερναία Ύδρα» με τα εικονικά τιμολόγια – Πάνω από 370 εταιρείες «φαντάσματα», αρνείται τα πάντα ο Κοκλώνης

stoliskos gaza 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Επιχείρηση εκφοβισμού από ισραηλινά πλοία – Η δέσμευση 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: «Η παραμικρή επιθετική ενέργεια στα σκάφη θα μας βρει στους δρόμους» (Video)

1 / 3