ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.10.2025 16:11

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – «Καίνε» οι τιμές του καφέ και της σοκολάτας

09.10.2025 16:11
supermarket

Περιορίστηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς καταγράφηκε αύξηση 1,9%, από αύξηση 2,9% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης επίσης 2,9% τον Σεπτέμβριο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη μείωση των τιμών στην ενέργεια (π.χ. ηλεκτρισμός -3,7% και φυσικό αέριο -10,2%), αλλά και σε κάποια είδη διατροφής (π.χ. ελαιόλαδο -37,1%). Ωστόσο, ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε καφέ (19,8%), σοκολάτες (22,2%), κρέατα (8,4%), ψάρια (6,2%), ένδυση και υπόδηση (5,2%), ενοίκια κατοικιών (9,9%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (12,6%), πακέτο διακοπών (6,7%) και ασφάλιστρα υγείας (7%). Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση, υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμών σε μοσχάρι (2%), αρνί και κατσίκι (2,8%), νωπά λαχανικά (2,1%) και ενοίκια κατοικιών (0,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

  1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
  • 1,4% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.
  • 1% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
  • 5,2% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
  • 0,2% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
  • 0,4% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
  • 0,1% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα.
  • 2,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
  • 1,6% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
  • 1% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.
  • 2,7% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • 5,9% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
  1. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
  • 0,4% στην ομάδα «’Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας.
  • Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,8% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
  • Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 1,8% τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Ενώ, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Αυγούστου, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

