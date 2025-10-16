ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, τα οποία αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, ‘Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.
Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες συνολικά πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.
Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα:
