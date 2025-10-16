search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 08:58
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025 06:50

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

16.10.2025 06:50
aade_0107_1920-1080_new

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, τα οποία αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, ‘Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες συνολικά πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα:

  • 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο
  • 7 κέντρα στο Κιλκίς
  • 4 κέντρα στη Λάρισα
  • από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα
  • από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, ‘Αργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

