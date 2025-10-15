search
15.10.2025 17:10

Στουρνάρας: «Να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης» (video)

15.10.2025 17:10
Την ανάγκη να επιταχυνθεί η απορροφητικότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να μην χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας σήμερα στον ρ/σ Παραπολιτικά 90.1, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει το 60% περίπου των χρημάτων που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Δηλαδή έχουν έρθει στην Ελλάδα, στους λογαριασμούς φορέων της Τραπέζης της Ελλάδος 21 δισεκατομμύρια από τα 36. Και είμαστε έκτοι στη σειρά απορροφητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Σαφώς πρέπει να επιταχύνουμε όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνουμε έτσι. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις, δηλαδή κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην πράσινη ανάπτυξη, στην ψηφιακή μετάβαση, στην εκπαίδευση προσωπικού. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν προϋποθέσεις για να πάρουμε τα λεφτά αυτά. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε και τα 36 δισεκατομμύρια».

Ο ίδιος δεν συμμερίστηκε την άποψη ότι οι απώλειες πόρων από το ΤΑΑ θα φθάσουν τα 3 δισ. ευρώ, λέγοντας ότι δεν θεωρεί ρεαλιστική την εκτίμηση αυτή.

Ο κ. Στουρνάρας αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του γερμανού ομολόγου του, επισήμανε ότι ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, είπε «η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση για τη Γερμανία» και προσέθεσε:

«Φανταστείτε όταν ο γερμανός κεντρικός τραπεζίτης λέει παραδειγματιστείτε από την Ελλάδα. Πολλές φορές οι Financial Times έχουν γράψει, 2-3 φορές, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλω να τις ονοματίσω. Συγκεκριμένοι αρθρογράφοι που μας κάνανε μεγάλη κριτική κατά την περίοδο της κρίσης είπαν “πάρτε παράδειγμα από την Ελλάδα”. Με τα καλά και τα κακά της, η Ελλάδα τελικά έκανε το σωστό».

