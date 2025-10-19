Νέα ένταση από Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6»

Νέες πυρά κατά της Ελλάδας για τη στάση που ακολουθεί απέναντι στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο, δεν δέχεσαι τα 12 μίλια και τα έξι μίλια, καθόμαστε και συζητάμε, το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι άλυτο, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ο φόβος», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ULKETV, θέτοντας ανοικτά το ζήτημα των χωρικών υδάτων που αποτελεί πηγή διαφωνίας των δύο χωρών.

«Αν χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας προς τον άλλον, δεν θα έχει καλό τέλος»

«Ελπίζουμε να το λύσουμε όσο ο Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Είμαι σίγουρος ότι το θέλει και έχει δίκιο. Αν απαντήσουν αρνητικά, θα απαντήσουμε κι εμείς αρνητικά. Αν απαντήσουν θετικά, θα απαντήσουμε θετικά. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς που θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αρνητικότητας και δεν θα μείνουμε απαθείς στην αρνητικότητα που συμβαίνει!», σημείωσε.

«Αν χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας προς τον άλλον, δεν θα έχει καλό τέλος. Αν η Ελλάδα έρθει σε εμάς με τη γλώσσα της ειρήνης, αυτή η Τουρκία θα έρθει με τη ίδια γλώσσα. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα, μην περιμένετε τίποτα άλλο σε αντάλλαγμα, αλλά εσείς είστε που την ξεκινήσατε!», πρόσθεσε.

Οι υψηλοί τόνοι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών έρχονται ενώ στην γείτονα χώρα υπάρχει μεγάλη δυσφορία για τις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE με την Αθήνα να απαντά άμεσα.

Γεραπετρίτης: «Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές»

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν.

Ο Γιώργος Ιεραπετρίτης υπογραμμίζει πως «από τις αρχές αυτές» η χώρα «δεν πρόκειται να αποστεί» και διαμηνύει πως «όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές».

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», καταλήγει.

Η στάση της Τουρκίας το 1980

Ο τούρκος ΥΠΕΞ επανέφερε τη συζήτηση για τη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974.

«Η Τουρκία τότε είπε “εντάξει” και αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και πήρε την απόφαση με γνώμονα τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

