20.10.2025 06:30

Βόρεια Μακεδονία: Το κόμμα του Μίτσκοσκι επικράτησε από τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών – Νέα βαριά ήττα για την αντιπολίτευση

boreia makedonia ekloges

Το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι κατήγαγε ευρεία νίκη στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Κυριακή (19 Οκτωβρίου) στη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής, το VMRO-DPMNE επικράτησε από τον πρώτο γύρο σε σειρά μεγάλων δήμων: στην Μπίτολα, στο Πρίλεπ, στη Στρούμιτσα, στην Οχρίδα, στο Βέλες, στο Στιπ και στους περισσότερους περιφερειακούς δήμους των Σκοπίων.

Προβάδισμα στα Σκόπια

Στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, κανείς από τους 16 υποψηφίους δεν εξελέγη από τον πρώτο γύρο, ωστόσο ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι, προηγείται καθαρά και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εκλεγεί στον δεύτερο γύρο.

Νέα ήττα για το SDSM

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), υπό τον Βένκο Φίλιπτσε, υπέστη νέα βαριά ήττα μετά την απώλεια της εξουσίας στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2024.

Ενδεικτική της πτώσης του κόμματος είναι η ήττα στη Στρούμιτσα, παραδοσιακό του προπύργιο και γενέτειρα του πρώην πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, όπου ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE εξελέγη από τον πρώτο γύρο.

Επιπλέον, η υποψήφια του SDSM για τον δήμο των Σκοπίων, Κάγια Σούκοβα, κατετάγη τέταρτη και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο.

Χαμηλή συμμετοχή και δεύτερος γύρος στις 2 Νοεμβρίου

Οι εκλογές διεξήχθησαν για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων σε 80 δήμους της χώρας και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων.

Σε δήμους όπου κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε πάνω από 50%, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 2 Νοεμβρίου.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων παρέμεινε σχετικά χαμηλή, στο 48%.

Δήλωση Μίτσκοσκι: «Θρίαμβος του λαού»

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε δηλώσεις του το βράδυ της Κυριακής, έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του, αναφέροντας ότι εξελέγησαν δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο σε περισσότερους από 30 δήμους.

«Αυτός είναι θρίαμβος του λαού, του άξιου λαού. Η Μακεδονία δεν επέλεξε κόμμα, αλλά κατεύθυνση, αξίες και ανθρώπους που πιστεύουν στη δουλειά και όχι στα λόγια», σημείωσε.

Άνοδος για το VLEN στους αλβανόφωνους δήμους

Στους αλβανόφωνους δήμους, όπου το αλβανικό στοιχείο αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του πληθυσμού, ο συνασπισμός VLEN («Αξίζει») κατέγραψε σημαντική άνοδο, σε αντίθεση με το αντιπολιτευόμενο DUI του Αλί Αχμέτι.

Στον δήμο Τσάιρ των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VLEN και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ίζετ Μετζίτι επικράτησε καθαρά του Μπούγιαρ Οσμάνι και εξελέγη δήμαρχος από τον πρώτο γύρο.

Στο Τέτοβο, τον μεγαλύτερο αλβανόφωνο δήμο της χώρας, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος με προβάδισμα του υποψηφίου του VLEN.

Επαναληπτικές εκλογές σε τρεις δήμους

Σε τρεις μικρούς δήμους του δυτικού τμήματος της χώρας η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί λόγω χαμηλής συμμετοχής, καθώς το ποσοστό δεν ξεπέρασε το ένα τρίτο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

