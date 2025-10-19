Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι

Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλους του ΟΗΕ που κρατούνται από χθες από αντάρτες Χούθι στη Σαναά, δήλωσε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πίτερ Χόκινς περιλαμβάνεται στους 15 διεθνείς υπαλλήλους που κρατούνται στο συγκρότημα του ΟΗΕ, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή χθες, συλλαμβάνοντας επίσης πέντε υεμενίτες υπαλλήλους, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

Μακρόν για την ληστεία στον Λούβρο: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή