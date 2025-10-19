search
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 23:47

Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι

19.10.2025 23:47
Houthi

Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλους του ΟΗΕ που κρατούνται από χθες από αντάρτες Χούθι στη Σαναά, δήλωσε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πίτερ Χόκινς περιλαμβάνεται στους 15 διεθνείς υπαλλήλους που κρατούνται στο συγκρότημα του ΟΗΕ, όπου οι Χούθι πραγματοποίησαν επιδρομή χθες, συλλαμβάνοντας επίσης πέντε υεμενίτες υπαλλήλους, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

