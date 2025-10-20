search
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 07:19

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση – Δύο νεκροί (video)

20.10.2025 07:19
hong_kong_emirates_new

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος cargo της Emirates κατέληξε σχεδόν ολόκληρο στη θάλασσα μετά την προσγείωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα, αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι εξετράπη του βόρειου διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε όχημα εδάφους και κατέληξε στη θάλασσα.

Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δύο άνθρωποι είναι νεκροί.

Ο βόρειος διάδρομος αποπροσγειώσεων του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, αλλά οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

Το δυστύχημα καταγράφτηκε στις 03:50 (τοπική ώρα· χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε.

Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως το Μπόινγκ ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Reuters, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.

