Emirates: Επέκταση της ιστορικής συνεργασίας με την ACMilan, Ενισχύει παγκόσμια προβολή και στήριξη νέων φιλάθλων

Η Emirates και η AC Milan ανακοίνωσαν την επέκταση της εμβληματικής τους συνεργασίας, ενισχύοντας μία από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες σχέσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Emirates συνεχίζει να αποτελεί Κύριο Συνεργάτη, Επίσημο Αεροπορικό Συνεργάτη και Επίσημο Συνεργάτη για την Ανδρική Φανέλα του ιστορικού ιταλικού συλλόγου.

Το λογότυπο «fly better» της Emirates θα παραμείνει στο μπροστινό μέρος της φανέλας της Ανδρικής Ομάδας της AC Milan σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, όπως η Serie A, το Coppa Italia, οι αγώνες UEFA και FIFA, καθώς και τα διεθνή φιλικά. Επιπλέον, το λογότυπο θα εμφανίζεται και στις φανέλες των Ακαδημιών, προωθώντας την αριστεία και την ανάπτυξη νέων ποδοσφαιρικών ταλέντων από το τοπικό επίπεδο έως τη διεθνή σκηνή.

Η συνεργασία προσφέρει στην Emirates εκτεταμένα δικαιώματα ενεργοποίησης, όπως προβολή σε LED πινακίδες σε γήπεδα και προπονητικά κέντρα, παραγωγή αποκλειστικού ψηφιακού περιεχομένου, δράσεις αλληλεπίδρασης με φιλάθλους και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου φιλοξενίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως παγκόσμια watch parties σε επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση με τους φιλάθλους.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας με την AC Milan βασίζεται σε κοινές αξίες και δέσμευση για αριστεία. Συνδέουμε το Μιλάνο και άλλες ιταλικές πόλεις με τον κόσμο μέσω του Ντουμπάι, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στην ομάδα και τους παίκτες».

Ο Maikel Oettle, Επικεφαλής Εμπορικών Υπηρεσιών της AC Milan, τόνισε: «Η συνεργασία με την Emirates αποδεικνύει τη σταθερότητα και το όραμα αυτής της ιστορικής σχέσης. Μαζί ενώνουμε νέες γενιές φιλάθλων και δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες πέρα από το γήπεδο».

Η ανανεωμένη συμφωνία επιβεβαιώνει τη θέση της Emirates ως ηγέτιδα στον χώρο των παγκόσμιων αθλητικών χορηγιών και της AC Milan ως τον ιταλικό σύλλογο με τη μεγαλύτερη διεθνή βάση φιλάθλων. Μαζί, τα δύο brands θα συνεχίσουν να προσφέρουν ανεπανάληπτες εμπειρίες σε φιλάθλους στην Ιταλία και διεθνώς, ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ του αεροπορικού κλάδου και του ποδοσφαίρου.

Η Emirates ξεκίνησε τη χορηγία της στην AC Milan τον Σεπτέμβριο του 2007, ενώ το 2008 έγινε Κορυφαίος Θεσμικός Χορηγός. Από τη σεζόν 2010/2011 είναι επίσημος χορηγός στη φανέλα της ομάδας. Στο πλαίσιο του εορτασμού της 125ης επετείου της AC Milan, η Emirates παρουσίασε ειδική σχεδίαση σε αεροσκάφος A380 με τα χρώματα και το έμβλημα του συλλόγου. Παράλληλα, η AC Milan άνοιξε νέο γραφείο στο Ντουμπάι, ως κεντρικό κόμβο για εμπορικές και επικοινωνιακές στρατηγικές στην περιοχή.

Η δέσμευση της Emirates προς το ποδόσφαιρο της επιτρέπει να συνδέεται με φιλάθλους παγκοσμίως, μέσω συνεργασιών με κορυφαίες ομάδες όπως Real Madrid, Arsenal FC, Benfica SL, Olympique Lyonnais και FC Bayern Munich ως Platinum Partner από τη σεζόν 2025-26 έως 2031-32. Η Emirates είναι επίσης Title Partner του FA Cup και υποστηρίζει την UAE Pro League με προβολή σε προπονητικές φανέλες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026.

