search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 17:32

MED9: Live η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη και των άλλων ηγετών στη Σλοβενία

20.10.2025 17:32
6697613

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου των 9 ηγετών της Συνόδου Κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9 μετά την ολοκλήρωσή της. Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.

Στην ατζέντα της συνόδου οι εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος από νοσοκομείο Δράμας: «Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια»

Μέχρι το βράδυ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Παρών στη συζήτηση αύριο ο Μητσοτάκης, ερωτηματικό η στάση Δένδια

Εκλογικός νόμος: Όχι από Νίκο Ανδρουλάκη σε αλλαγή – Τι λέει για τα σενάρια στο topontiki.gr  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-zelensky-symfonia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Tileorasi
MEDIA

Τη χαρά της πρωτιάς στην τηλεθέαση γεύτηκε ο ΣΚΑΪ το σαββατοκύριακο (18-19/10)

gerapetritis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν: «Εκτός συζήτησης θέματα κυριαρχίας»

mitsotakis slovenia 98- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Σύνοδο MED9: Οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο

no kings pascal
LIFESTYLE

No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:43
mitsotakis-zelensky-symfonia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Tileorasi
MEDIA

Τη χαρά της πρωτιάς στην τηλεθέαση γεύτηκε ο ΣΚΑΪ το σαββατοκύριακο (18-19/10)

gerapetritis1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν: «Εκτός συζήτησης θέματα κυριαρχίας»

1 / 3