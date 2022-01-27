search
27.01.2022 12:15

Νέα εποχή για την huffpost.gr – Πέρασε στον πλήρη έλεγχο του εφοπλιστή Πέτρου Παππά

Και τυπικά άλλαξε χέρια η ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας huffingtonpost.gr.

Η Farosnet Single Member S.A. και το ειδησεογραφικό brand name μεταβιβάστηκαν πλήρως στον εφοπλιστή Πέτρο Παππά, από τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας το 2014.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ιστοσελίδας μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, με τον Αντώνη Φουρλή σταθερά στη θέση του διευθυντή.

Στην εταιρείας Farosnet αρχικά συμμετείχαν κατά την έναρξη της (με ισόποσα μερίδια) οι Μαριάννα Λάτση, Πέτρος Παππάς και Δημήτρης Μάρης, και με μικρότερο μερίδιο η Ευγενία Χανδρή.

Στην πορεία η μετοχική σύνθεση διαφοροποιήθηκε και προσφάτως το σύνολο των μετοχών πέρασε στον χαμηλών τόνων εφοπλιστή έπειτα από μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου που κατείχε ο Δημήτρης Μάρης.

Η ιστοσελίδα διαθέτει 25 άτομα προσωπικό και ενισχύεται από τους εκατοντάδες bloggers (επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της Τέχνης και του Πολιτισμού), διατηρώντας παράλληλα τις συνεργασίες με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία του εξωτερικού.

Στη νέα εποχή το huffpost.gr θα έχει συνεργασία με το dikastiko.gr του Παναγιώτη Στάθη, σε επίπεδο ανταλλαγής περιεχομένου, αναμένεται συμφωνία ανανέωσης δικαιωμάτων με τη μητρική εταιρεία, με ορίζοντα τριετίας και την εμπορική διεύθυνση την στρατηγική θα διαμορφώνει η Βασιλένια Αγγελούδη ικανό στέλεχος του τομέα της με εμπειρία.

Ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε στα 520.335 ευρώ, έναντι 632.825 το 2019. Η εταιρεία είχε ζημίες 24.035 ευρώ το 2020, έναντι ζημιών 40.477 ευρώ το 2019.

