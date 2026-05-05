Αξονική αντί για υπέρηχο κάνουν στο νοσοκομείο της Άρτας: Γιατί «φορτώνουν» με αχρείαστη ακτινοβολία τους ασθενείς;

Όταν ο μοναδικός ακτινολόγος του νοσοκομείου της Άρτας αναγκάζεται να μετακινείται στο θεραπευτήριο της Πρέβεζας, παρ΄ όλο που εκεί υπάρχουν ήδη τέσσερις συνάδελφοι του με την ίδια ειδικότητα, τότε την πληρώνουν οι ασθενείς ενώ κάποιοι άλλοι… κερδίζουν. Αυτή την περίεργη κατάσταση περιγράφει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ) καταγγέλλοντας την συνεχιζόμενη μετακίνηση του μοναδικού μόνιμου ακτινολόγου του νοσοκομείου Άρτας, χωρίς κανένα προηγούμενο αίτημα μετακίνησης.

Η επιλογή αυτή αφήνει το Γ.Ν. Άρτας με δύο μετακινούμενους ακτινολόγους, έναν από το Κέντρο Υγείας Άρτας και μία από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Γ.Ν. Άρτας σε πρωινό ωράριο τις περισσότερες από τις μισές μέρες του μήνα να μένει ακάλυπτο από ακτινολόγο. Η απουσία ακτινολόγου καθιστά αδύνατη τη διενέργεια υπερήχων σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Πως «φορτώνουν» με ακτινοβολία τους ασθενείς

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΙΝΗ, όλο και περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουν υπέρηχο, αναγκαστικά οδηγούνται στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας: «Η εξέταση αυτή μπορεί να γίνεται με ευκολία από την ιδιωτική εταιρεία με διάγνωση εξ αποστάσεως, αλλά οι ασθενείς έχουν έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Έτσι στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών μπορεί η 6η ΥΠΕ να κάνει «ανώτερη» εξέταση από τον υπέρηχο, η ιδιωτική εταιρεία να «εισπράττει» αλλά ο ασθενής «μαζεύει» ακτινοβολία που ίσως να μην χρειαζόταν εάν έκανε έναν υπέρηχο», όπως εξηγεί η Ενωση.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Επιπλέον η ΕΙΝΗ καταγγέλλει «την εκδικητική μετακίνηση του ακτινολόγου» και καλεί τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας να αναλάβει πρωτοβουλίες για όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, εστιάζει και σε αναρτήσεις αγροτικών ιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προτρέπουν τους συναδέλφους τους να αποφύγουν να υπηρετήσουν στα νοσοκομεία του νομού Άρτας, καταγγέλλοντας απανωτά εντέλλεσθε και απειλές για μόνιμες υποχρεωτικές μετακινήσεις στο νοσοκομείο σε περίπτωση άρνησης.

«Όταν διαμορφώνονται τέτοιες συνθήκες και σε αυτή την έκταση, να μην αναρωτιούνται οι κυβερνώντες γιατί οι γιατροί αποχωρούν, παραιτούνται και οι προκηρύξεις για θέσεις στο ΕΣΥ καταλήγουν άγονες», καταλήγει δεικτικά η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου.

