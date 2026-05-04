Κέντρο Τραύματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Θα καλύπτει τη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή

Εκατοντάδες ζωές χάνονται κάθε χρόνο λόγω καθυστερημένης ή ανεπαρκούς αντιμετώπισης των ασθενών που έχουν υποστεί σημαντικούς τραυματισμούς από τροχαία, πτώσεις ή εργατικά ατυχήματα. Η χώρα μας εκτός από τους νεκρούς, μετράει και ένα ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό ατόμων όλων των ηλικιών που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζεις μέσα σε μια στιγμή και καλούνται πλέον να ζήσουν με σοβαρή αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2024 καταγράφηκαν περισσότεροι από 13.000 τραυματίες μόνο από τα τροχαία ατυχήματα.

Με δεδομένο τις σοβαρές επιπτώσεις του τραύματος τόσο για τον ασθενή όσο και για τη κοινωνία, η λειτουργία Κέντρων Τραύματος σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα καθίσταται επιτακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας εντάσσεται πλέον στον νέο εθνικό χάρτη καθώς αποκτά Κέντρο Τραύματος, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη αναβάθμιση για τη Θεσσαλία (Ν.5173/2025).

Σημειώνεται ότι το τραύμα παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου για άτομα 0–45 ετών, γεγονός που προκαλεί την ανάγκη ανάπτυξης ενός σύγχρονου, οργανωμένου συστήματος αντιμετώπισης.

Ο ρόλος του Κέντρου Τραύματος της Θεσσαλικής πρωτεύουσας

Το ΕΣΥ, με νόμο του 2024, αναπτύσσει 17 Κέντρα Τραύματος Επιπέδου Ι και ΙΙ σε γενικά και παιδιατρικά νοσοκομεία, για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών. Το πλάνο περιλαμβάνει 19 συνολικά νοσοκομεία, με 5 Κέντρα Τραύματος Επιπέδου I να λειτουργούν στην Αττική, εξασφαλίζοντας άμεση φροντίδα.

Με τον νέο νόμο, η Ελλάδα υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει αναβάθμιση υποδομών, αεροδιάσωση και συνεχή εκπαίδευση.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αναλαμβάνει ρόλο Κέντρου Τραύματος Επιπέδου Ι, ικανού να διαχειριστεί τα πιο σύνθετα περιστατικά, καλύπτοντας ολόκληρη τη Θεσσαλία και τμήμα της Κεντρικής Ελλάδας, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης magnesianews.gr.

Αναλυτικά η διαστρωμάτωση των δομών περιλαμβάνει:

Κέντρα Επιπέδου Ι: 17 γενικά και 2 παιδιατρικά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων πλέον και το ΠΓΝ Λάρισας.

Κέντρα Επιπέδου ΙΙ: Περιφερειακά νοσοκομεία που θα σταθεροποιούν και θα διακομίζουν περιστατικά.

Αίθουσες Αναζωογόνησης: Αναβαθμίσεις σε 67 νοσοκομεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αεροδιάσωση: Τρία νέα ελικόπτερα, δωρεά του ΙΣΝ, για άμεση πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η λειτουργία οργανωμένων Ομάδων Τραύματος αποτελεί τον πυρήνα του νέου συστήματος. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι τα Κέντρα Επιπέδου Ι μπορούν να αυξήσουν την επιβίωση κατά 20–30%, ενώ στην Ελλάδα η βελτίωση αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη.

Η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού

Έλληνες γιατροί ολοκλήρωσαν ήδη την εξάμηνη εξειδίκευση σε κορυφαία κέντρα του εξωτερικού (Γιοχάνεσμπουργκ, Κάλι). Επίσης, οι φοιτητές Ιατρικής καταρτίζονται δωρεάν στο διεθνές πρόγραμμα ATLS, με τη στήριξη του ΙΣΝ. Συνεπώς, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με την επιστημονική του δυναμική και τον κεντρικό γεωγραφικό του ρόλο, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Εθνικού Συστήματος Τραύματος.

ΠΗΓΗ: magnesianews.gr.

