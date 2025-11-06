Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν την Πέμπτη να αναπροσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους και να απαντήσουν σε πληθώρα ερωτημάτων πελατών, αφότου η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση των πτήσεων σε ορισμένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε την Τετάρτη ότι θα διατάξει απότομες μειώσεις, επικαλούμενος κινδύνους για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από το shutdown.

To shutdown, το οποίο είναι πλέον το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αναγκάσει περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 ελεγκτές ασφαλείας να εργαστούν άμισθοι, αυξάνοντας την ανησυχία για διακοπές στα ταξίδια κατά τη διάρκεια των επερχόμενων διακοπών των Ευχαριστιών.

Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ήδη προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες καθυστερήσεις πτήσεων σε εθνικό επίπεδο, με τις αεροπορικές εταιρείες να εκτιμούν ότι έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Τα μεγάλα αεροδρόμια σε όλες τις ΗΠΑ προετοιμάζονται για το επικείμενο χάος στα ταξίδια, αφού οι ομοσπονδιακές αρχές διέταξαν απότομες μειώσεις πτήσεων σε 40 από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη μείωση των πτήσεων κατά 4% από αύριο — αυξάνοντας κατά 1% κάθε μέρα που διαρκεί το shutdown — δήλωσε στο CNN αξιωματούχος.

Ποια μεγάλα αεροδρόμια θα επηρεαστούν;

Ακολουθεί μια λίστα με τα αεροδρόμια που θα δουν πτήσεις να μειώνονται αύριο από την FAA, όπως έχει σταλεί στις αεροπορικές εταιρείες.

Βορειοανατολικά:

Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης,

ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης,

Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης,

Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι,

Διεθνές Αεροδρόμιο Φιλαδέλφειας και Τέτερμπορο στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μεσοδυτικά:

Διεθνές Αεροδρόμιο Ινδιανάπολης,

Μίντγουεϊ του Σικάγο,

Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σινσινάτι/Βόρειο Κεντάκι,

Κομητεία Γουέιν του Ντιτρόιτ,

Διεθνές Αεροδρόμιο Λούισβιλ και Διεθνές Αεροδρόμιο Μινεάπολης/Σεντ Πολ.

Νότια:

Διεθνές Αεροδρόμιο Σάρλοτ Ντάγκλας,

Ντάλας Λαβ, Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ,

Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ/Χόλιγουντ,

Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον Ατλάντα,

Χιούστον Χόμπι,

Διηπειρωτικό Αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους Χιούστον,

Διεθνές Αεροδρόμιο Μέμφις,

Διεθνές Αεροδρόμιο Ορλάντο,

Διεθνές Αεροδρόμιο Μαϊάμι και Διεθνές Αεροδρόμιο Τάμπα.

Περιοχή της Ουάσινγκτον:

Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον,

Διεθνές Αεροδρόμιο Ουάσινγκτον Ντάλες και Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

Δυτικά:

Διεθνές Αεροδρόμιο Ντένβερ,

Διεθνές Αεροδρόμιο ΜακΚάραν Λας Βέγκας,

Διεθνές Αεροδρόμιο Λος Άντζελες,

Διεθνές Αεροδρόμιο Όκλαντ,

Διεθνές Αεροδρόμιο Οντάριο,

Διεθνές Αεροδρόμιο Πόρτλαντ,

Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ,

Διεθνές Αεροδρόμιο Σαν Ντιέγκο,

Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ/Τακόμα,

Διεθνές Αεροδρόμιο Σαν Φρανσίσκο και Διεθνές Αεροδρόμιο Σολτ Λέικ Σίτι.



Χαβάη και Αλάσκα: Διεθνές Αεροδρόμιο Άνκορατζ και Διεθνές Αεροδρόμιο Χονολουλού.

