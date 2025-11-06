Ρεσάλτο σε ελληνόκτητο πλοίο στα ανοιχτά της Σομαλίας: Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα

Ρεσάλτο από πειρατές σημειώθηκε σε ελληνικότητά δεξαμενοπλοίο στα ανοιχτά της Σομαλίας.

Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite με σημαία Μάλτας μετέφερε βενζίνη από το Sikka της Ινδίας στο Durban της Νότιας Αφρικής.

Ανάμεσα στα 24 μέλη του πληρώματος είναι και 5 Έλληνες, οι οποίοι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Η διαχειρίστρια εταιρεία, Latsco Marine Management επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός στη Βιέννη: Βρέθηκε αποθήκη με όπλα – Εξετάζεται σύνδεση με τη Χαμάς

Mira Nair: Η πολιτικοποιημένη μητέρα του Μαμντάνι που σκηνοθέτησε χολιγουντιανούς σταρ και αρνήθηκε το «The Devil wears Prada»

Θύελλα στη Γαλλία: Να κλείσει το κατάστημα του Shein μελετά η κυβέρνηση, μετά το σάλο με τα όπλα και τις κούκλες του σεξ