06.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

06.11.2025 19:20

Ρεσάλτο σε ελληνόκτητο πλοίο στα ανοιχτά της Σομαλίας: Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα

06.11.2025 19:20
hellas

Ρεσάλτο από πειρατές σημειώθηκε σε ελληνικότητά δεξαμενοπλοίο στα ανοιχτά της Σομαλίας.

Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite με σημαία Μάλτας μετέφερε βενζίνη από το Sikka της Ινδίας στο Durban της Νότιας Αφρικής.

Ανάμεσα στα 24 μέλη του πληρώματος είναι και 5 Έλληνες, οι οποίοι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Η διαχειρίστρια εταιρεία, Latsco Marine Management επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

