Το «τυράκι» για τον αφοπλισμό και την απομάκρυνση της Χαμάς από τη Ράφα – Τι προτείνουν οι μεσολαβητές

Οι μαχητές της Χαμάς που έχουν καταφύγει στην κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή Ράφα της Γάζας θα παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα τη διέλευσή τους σε άλλες περιοχές του θύλακα, βάσει πρότασης για την επίλυση ενός ζητήματος που θεωρείται κίνδυνος για την εκεχειρία που έχει κηρυχθεί πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου, η Ράφα έχει γίνει θέατρο τουλάχιστον δύο επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, για τις οποίες το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς. Η ένοπλη ομάδα έχει αρνηθεί την ευθύνη.

Οι Αιγύπτιοι μεσολαβητές πρότειναν, σε αντάλλαγμα για την ασφαλή τους διέλευση, οι μαχητές που βρίσκονται ακόμα στη Ράφα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν λεπτομέρειες για τις σήραγγες που βρίσκονται εκεί, ώστε να καταστραφούν, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας αξιωματούχος ασφαλείας της Αιγύπτου.

Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν ακόμη αποδεχτεί τις προτάσεις των μεσολαβητών, ανέφεραν οι δύο πηγές. Μια τρίτη επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιθέσεις στη Ράφα εξελίχθηκαν σε μια από τις χειρότερες βιαιότητες από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, με τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες να σκοτώνονται, προκαλώντας ισραηλινά αντίποινα που σκότωσαν δεκάδες Παλαιστίνιους.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, για τους οποίους η ένοπλη πτέρυγα της ομάδας έχει δηλώσει ότι δεν έχουν καμία επαφή από τον Μάρτιο, μπορεί να μην γνωρίζουν ότι υπάρχει εκεχειρία. Μία από αυτές πρόσθεσε ότι η απομάκρυνση των μαχητών εξυπηρετεί το συμφέρον της διασφάλισης της εκεχειρίας.

Οι πηγές δεν ανέφεραν πόσοι μαχητές της Χαμάς μπορεί να κρύβονται στην περιοχή της Ράφα.

Η μαχητική ομάδα απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί στις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από τις δυτικές περιοχές της Γάζας, όπου η Χαμάς παραμένει υπό τον έλεγχο. Οι λεπτομέρειες της επόμενης φάσης του σχεδίου του Τραμπ, που απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας, δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί. Το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα θα κυβερνάται από μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή με διεθνή εποπτεία και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει επίσης παραδώσει τις σορούς 22 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η καταστροφή στη Γάζα έχει δυσχεράνει τον εντοπισμό των σορών ενώ το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για κωλυσιεργία.

Το Ισραήλ έχει παραδώσει στη Γάζα τις σορούς 285 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

Οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς απήγαγαν 251 ομήρους στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και σκότωσαν άλλους 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Η επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 69.000 Παλαιστίνιους, λένε υγειονομικοί αξιωματούχοι στον θύλακα – 241 από αυτούς σκοτώθηκαν από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Διαβάστε επίσης:

To #meToo έφτασε και στο Ιράν: Πασίγνωστος ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό

«Χολή» από τους Αμερικανούς για τη «χρυσή» πινακίδα του Τραμπ έξω από το Οβάλ Γραφείο, εν μέσω Shutdown

Συναγερμός στη Βιέννη: Βρέθηκε αποθήκη με όπλα – Εξετάζεται σύνδεση με τη Χαμάς