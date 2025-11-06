«Χολή» από τους Αμερικανούς για τη «χρυσή» πινακίδα του Τραμπ έξω από το Οβάλ Γραφείο, εν μέσω Shutdown

«Ολική» φαίνεται ότι θα είναι η ανακαίνιση που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς μετά το γκρέμισμα της Ανατολικής Πτέρυγας για την δημιουργία μίας χρυσής αίθουσας εκδηλώσεων, αποφάσισε να βάλει και μια νέα πινακίδα έξω από το Οβάλ Γραφείο, χρυσή και αυτή φυσικά.

Η νέα πινακίδα γράφει με μεγάλα, χρυσά καλλιγραφικά γράμματα «The Oval Office», έξω από το Οβάλ Γραφείο, το οποίο επίσης «κόσμησε» με ό,τι χρυσό βρήκε, κάτι που οι Αμερικάνοι δεν άφησαν να περάσει ασχολίαστο στα social media.

New gold “Oval Office” signs appear outside Trump’s workspace — critics call it pure self-promotion. What do you think?

LINK: https://t.co/7a7GoBcZgh pic.twitter.com/GVTCkVsKnQ — WTRF 7News (@WTRF7News) November 6, 2025

Oι νέες αυτές αλλαγές πραγματοποιούνται, ενώ το shutdown θέτει σε κίνδυνο το πρόγραμμα συμπληρωματικής διατροφικής βοήθειας (SNAP). Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση θα διανείμει μόνο το μισό των παροχών αυτόν τον μήνα.

Trump Puts New Gold Sign Outside Oval Office Prompting Ridicule And Embarrassment (PHOTOS)



LINK:https://t.co/59H1UPwYo7 pic.twitter.com/2oQKemWwHQ — The Godless Liberal (@AltomonteEvile) November 6, 2025

The tacky new sign outside the Oval Office grabbed the internet’s attention, and not in a good way – 17 funniest responses.https://t.co/jBRUPtBxt3 pic.twitter.com/uPYCGxTrhS November 6, 2025

Αντιδρώντας στις εικόνες της χρυσής πινακίδας που κυκλοφόρησαν στο X ο βουλευτής της Πενσυλβάνια, Μάλκολμ Κενυάτα έγραψε: «Α: Αυτή η πινακίδα μοιάζει χάλια. Β: 43 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν πρόσβαση στο SNAP και απέχουν εβδομάδες από το να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το κόστος υγειονομικής περίθαλψης».

A: This sign looks like shit.



B: 43 million Americans don’t have access to SNAP and are weeks away from health care costs exploding even more. https://t.co/QUNFEv018I November 5, 2025

Η γερουσιαστής Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ σχολίασε «Μακάρι να επικεντρωνόταν στην υποστήριξη των Αμερικανών που αγωνίζονται, αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι».

I wish they would focus on helping struggling Americans, but this isn't a good sign. https://t.co/dLBVSZx55r — Senator Lisa Blunt Rochester (@SenLBR) November 5, 2025

Ο Τζάρεντ Μόσκοβιτς, βουλευτής από τη Φλόριντα, δήλωσε ειρωνικά: «Ωραία, νέα πινακίδα σημαίνει ότι δεν θα το γκρεμίσει».

Good, new signage means he won’t knock it down https://t.co/DivS7hmfRo November 5, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας από τον πρόεδρο για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της μεγαλύτερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, προκάλεσε έντονη οργή και αντιδράσεις.

Δημοσκόπηση μάλιστα από την Washington Post, το ABC News και την Ipsos έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς αποδοκίμασαν την προσπάθεια.

Κα φυσικά η ανακαίνιση του μπάνιου Λίνκολν στον Λευκό Οίκο, πλήθος φωτογραφιών του οποίου πόσταρε στο Truth Social ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, καμαρώνοντας για τα αστραφτερά μάρμαρα και τις επίχρυσες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης:

AI στην υπηρεσία του Τραμπ: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει το προφίλ του «πλανητάρχη»

Θύελλα στη Γαλλία: Να κλείσει το κατάστημα του Shein μελετά η κυβέρνηση, μετά το σάλο με τα όπλα και τις κούκλες του σεξ

Mira Nair: Η πολιτικοποιημένη μητέρα του Μαμντάνι που σκηνοθέτησε χολιγουντιανούς σταρ και αρνήθηκε το «The Devil wears Prada»