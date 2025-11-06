search
06.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

06.11.2025

«Χολή» από τους Αμερικανούς για τη «χρυσή» πινακίδα του Τραμπ έξω από το Οβάλ Γραφείο, εν μέσω Shutdown

06.11.2025 18:52
oval grafeio xryso 09- new

«Ολική» φαίνεται ότι θα είναι η ανακαίνιση που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς μετά το γκρέμισμα της Ανατολικής Πτέρυγας για την δημιουργία μίας χρυσής αίθουσας εκδηλώσεων, αποφάσισε να βάλει και μια νέα πινακίδα έξω από το Οβάλ Γραφείο, χρυσή και αυτή φυσικά.

Η νέα πινακίδα γράφει με μεγάλα, χρυσά καλλιγραφικά γράμματα «The Oval Office», έξω από το Οβάλ Γραφείο, το οποίο επίσης «κόσμησε» με ό,τι χρυσό βρήκε,  κάτι που οι Αμερικάνοι δεν άφησαν να περάσει ασχολίαστο στα social media.

Oι νέες αυτές αλλαγές πραγματοποιούνται, ενώ το shutdown θέτει σε κίνδυνο το πρόγραμμα συμπληρωματικής διατροφικής βοήθειας (SNAP). Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση θα διανείμει μόνο το μισό των παροχών αυτόν τον μήνα.

Αντιδρώντας στις εικόνες της χρυσής πινακίδας που κυκλοφόρησαν στο X ο βουλευτής της Πενσυλβάνια, Μάλκολμ Κενυάτα έγραψε: «Α: Αυτή η πινακίδα μοιάζει χάλια. Β: 43 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν πρόσβαση στο SNAP και απέχουν εβδομάδες από το να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το κόστος υγειονομικής περίθαλψης».

Η γερουσιαστής Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ σχολίασε «Μακάρι να επικεντρωνόταν στην υποστήριξη των Αμερικανών που αγωνίζονται, αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι».

Ο Τζάρεντ Μόσκοβιτς, βουλευτής από τη Φλόριντα, δήλωσε ειρωνικά: «Ωραία, νέα πινακίδα σημαίνει ότι δεν θα το γκρεμίσει».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας από τον πρόεδρο για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της μεγαλύτερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, προκάλεσε έντονη οργή και αντιδράσεις.

Δημοσκόπηση μάλιστα από την Washington Post, το ABC News και την Ipsos έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς αποδοκίμασαν την προσπάθεια.

Κα φυσικά η ανακαίνιση του μπάνιου Λίνκολν στον Λευκό Οίκο, πλήθος φωτογραφιών του οποίου πόσταρε στο Truth Social ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, καμαρώνοντας για τα αστραφτερά μάρμαρα και τις επίχρυσες λεπτομέρειες.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:50
