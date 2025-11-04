ΗΠΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ζητήματος ασφαλείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.
Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.
Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.
