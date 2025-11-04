ΗΠΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ζητήματος ασφαλείας

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

The current security hold at DCA is due to an UNCONFIRMED threat against an arriving aircraft, #UA512. The aircraft has been moved away from the terminal area and operations remain on hold. https://t.co/zpGK7lnNS6 https://t.co/t6rwemJGLn pic.twitter.com/W1uZWxBdVq — Flightradar24 (@flightradar24) November 4, 2025

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

