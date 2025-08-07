ΗΠΑ: Ξεκίνησαν ξανά οι πτήσεις της United Airlines – Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη

Η United Airlines ανακοίνωσε ότι έλυσε το τεχνικό πρόβλημα που είχε οδηγήσει στην καθήλωση των πτήσεών της για αρκετές ώρες σε αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών και σε σοβαρές καθυστερήσεις σε ολόκληρο το δίκτυό της την Τετάρτη.

«Αν και αναμένουμε καθυστερήσεις, η ομάδα μας εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας», ανέφερε η εταιρεία.

Το τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε καθήλωση πτήσεων σε πολλά από τα βασικά αεροδρόμια-κόμβους της United, όπως το Νιούαρκ, το Ντένβερ, το Χιούστον και το Σικάγο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

UPDATE: A traveler at O'Hare tells me it was announced there that the system is back up… — Tom Roussey (@tomroussey7news) August 7, 2025

Η United εξήγησε ότι το πρόβλημα σχετιζόταν με το σύστημα Unimatic, το οποίο περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για κάθε πτήση και μεταφέρει δεδομένα σε άλλα συστήματα, όπως εκείνα που υπολογίζουν το βάρος και την ισορροπία των αεροσκαφών και παρακολουθούν τους χρόνους πτήσης.

Στις 10:25 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (05:25 π.μ. ώρα Ελλάδας την Πέμπτη), τα στοιχεία της FlightAware έδειχναν ότι 1.038 πτήσεις της United, δηλαδή το 34% του συνόλου, είχαν καθυστερήσει κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Η FAA επιβεβαίωσε την ύπαρξη του τεχνικού προβλήματος και δήλωσε ότι παρείχε πλήρη υποστήριξη στην United για την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου φόρτου πτήσεων.

Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ότι το ζήτημα ήταν αποκλειστικά εσωτερικό της United και δεν σχετιζόταν με το ευρύτερο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η United σημείωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «καθυστέρηση εντός ελέγχου», πράγμα που σημαίνει ότι θα καλύψει τα έξοδα των επιβατών, όπως διαμονή σε ξενοδοχείο, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Το πρόβλημα της United ήρθε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την καθήλωση όλων των πτήσεων της Alaska Airlines για περίπου τρεις ώρες, λόγω μιας δεύτερης βλάβης IT σε διάστημα λίγο παραπάνω από ενός έτους.

Τον Απρίλιο του 2024, η Alaska είχε καθηλώσει ολόκληρο τον στόλο της λόγω προβλήματος στο σύστημα που υπολογίζει το βάρος και την ισορροπία των αεροσκαφών της.

