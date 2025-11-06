Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Ένα στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, καθώς μέλη της κυβέρνησης Τραμπ ανακοίνωναν σημαντική μείωση στις τιμές για φάρμακα απώλειας βάρους.

Το στέλεχος, που αναγνωρίστηκε ως ο Γκόρντον Φίντλεϊ, στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όταν ξαφνικά τα γόνατά του λύγισαν. Αξιωματούχοι της διοίκησης και εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών έσπευσαν στο πλευρό του για να τον εμποδίσουν να πέσει στο πάτωμα.

Λίγα λεπτά μετά την απότομη λήξη της εκδήλωσης, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε», αλλά και ότι «η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου ανέλαβε γρήγορα δράση και ο κύριος είναι καλά».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε «πολύ χαρούμενος» που «οι δύο μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες του κόσμου, η Eli Llly και η Novo Nordisk, δέχτηκε να προσφέρουν τις πιο δημοφιλείς θεραπείες αδυνατίσματος GLP-1 (…) σε τιμές σημαντικά μειωμένες». Ο Τραμπ αναφερόταν στα φάρμακα Wegony και Zepbound.

Οι θεραπείες αυτές ανήκουν σε μια νέα γενιά φαρμάκων, που αρχικά στόχευαν την αντιμετώπιση του διαβήτη. Τα φάρμακα αυτά μιμούνται τη δράση της εντερικής ορμόνης GLP-1 (γλυκανόμορφο πεπτίδιο), η οποία ρυθμίζει το σάκχαρο και την όρεξη.

Λόγω της αξιοσημείωτης απώλειας βάρους που προσφέρουν, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή στις ΗΠΑ, όπου περίπου το 40% των ενηλίκων πάσχει από παχυσαρκία. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμα για όλους αφού η τιμή τους μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια μηνιαίως.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα προβλέπει ότι ορισμένες από αυτές τις ενέσιμες θεραπείες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στους Αμερικανούς σε μειωμένες τιμές ή θα καλύπτονται από τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα (Medicaid και Medicare).

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα φάρμακα θα πωλούνται αρχικά έναντι περίπου 350 δολαρίων (300 ευρώ) τον μήνα από τον ιστότοπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Η τιμή μπορεί να πέσει στα 150 δολάρια για τις από του στόματος χορηγούμενες θεραπείες, που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της έγκρισης.

Σε αντάλλαγμα, οι φαρμακοβιομηχανίες θα απαλλαγούν από τους δασμούς και τα σκευάσματά τους θα εγκρίνονται με ταχείες διαδικασίες από την αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία που πετυχαίνει η κυβέρνηση Τραμπ για τη μείωση της τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ. Αφού απέτυχε να το κάνει κατά την πρώτη θητεία του, πολλαπλασίασε τους τελευταίους μήνες τα μέτρα και τις απειλές στις φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να τις πιέσει να μειώσουν εθελοντικά τις τιμές τους που στις ΗΠΑ είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. Πρόσφατα, υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με τις εταιρείες Pfizer και AstraZeneca, για εκπτώσεις σε ορισμένα σκευάσματά τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματευόταν το τελευταίο διάστημα μια συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly για να προσφέρουν ορισμένα από τα φάρμακά τους για την απώλεια βάρους σε χαμηλότερη τιμή μέσω του TrumpRx.

