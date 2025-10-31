Απώλεια βάρους χωρίς φάρμακα: Νέα μη επεμβατική προσέγγιση που «μπλοκάρει» το λίπος και αδυνατίζει

Η αναζήτηση ασφαλών μεθόδων για απώλεια βάρους έχει οδηγήσει σε λύσεις που συχνά είναι επεμβατικές ή συνοδεύονται από ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Από χειρουργικές επεμβάσεις, όπως το γαστρικό bypass, μέχρι φάρμακα που μειώνουν την απορρόφηση λίπους, οι επιλογές μπορεί να είναι περιοριστικές.

Μία νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μία καινοτόμο, μη φαρμακευτική προσέγγιση: Mικροσφαιρίδια που δεσμεύουν το λίπος στο έντερο, μειώνοντας την απορρόφησή του και προάγοντας την απώλεια βάρους με ασφαλή και μη επεμβατικό τρόπο.

Η ομάδα της Yue Wu, φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Sichuan, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης της στο ACS Fall 2025 Digital Meeting της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας. Τα μικροσφαιρίδια δημιουργούνται από πολυφαινόλες πράσινου τσαγιού, βιταμίνη Ε και φύκια, τα οποία, όταν καταναλώνονται, συνδέονται με τα λίπη στο γαστρεντερικό σωλήνα.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δοκιμές σε αρουραίους που τρέφονταν με δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση στην απώλεια βάρους μπορεί να είναι ασφαλέστερη και πιο προσιτή από τη χειρουργική επέμβαση ή τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα μικροσφαιρίδια ως θεραπεία απώλειας βάρους σε αρουραίους. Χώρισαν τα ζώα σε 3 ομάδες:

Εκείνα που τράφηκαν με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (60% λιπαρά) με μικροσφαιρίδια

Εκείνα που τράφηκαν με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά χωρίς μικροσφαιρίδια και

εκείνα που τράφηκαν με κανονική διατροφή (10% λιπαρά) για 30 ημέρες.

Οι αρουραίοι που τράφηκαν με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και μικροσφαιρίδια:

Έχασαν το 17% του συνολικού σωματικού τους βάρους, ενώ οι αρουραίοι στις άλλες ομάδες δεν έχασαν βάρος.

Είχαν μειωμένο λιπώδη ιστό και λιγότερη ηπατική βλάβη σε σύγκριση με αρουραίους που τράφηκαν με δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και κανονικές χωρίς μικροσφαιρίδια.

Απέβαλαν περισσότερο λίπος στα κόπρανά τους σε σύγκριση με τους αρουραίους στους οποίους δεν χορηγήθηκαν μικροσφαιρίδια. Το επιπλέον λίπος στα κόπρανα των αρουραίων δεν είχε εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων.

Επιπλέον, οι αρουραίοι της ομάδας λιπαρής δίαιτας με μικροσφαιρίδια εμφάνισαν παρόμοια έκκριση εντερικού λίπους, αλλά χωρίς τις γαστρεντερικές παρενέργειες που παρατήρησαν οι ερευνητές σε μια τέταρτη ομάδα αρουραίων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα μικροσφαιρίδια είναι σχεδόν άγευστα και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στη διατροφή των ανθρώπων. Παράλληλα, ξεκίνησαν μία κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, σε συνεργασία με το West China Hospital, μετρώντας ήδη 26 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

Η νέα προσέγγιση ανοίγει τον δρόμο για ασφαλείς και προσβάσιμες λύσεις απώλειας βάρους που δρουν άμεσα στο έντερο, χωρίς φάρμακα ή επεμβάσεις. Αν τα πρώτα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής στους ανθρώπους επιβεβαιωθούν, τα μικροσφαιρίδια θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία και τα σχετιζόμενα με αυτή προβλήματα υγείας, προσφέροντας μια φυσική, μη επεμβατική και φιλική προς τον οργανισμό λύση.

Πηγή: ygeiamou

