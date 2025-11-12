search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 23:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 22:32

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

12.11.2025 22:32
marinakis_2808_1920-1080_new

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί;», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;».

Και στη συνέχεια τόνισε: «Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

Διαβάστε επίσης:

Βολές Κασσελάκη σε Άδωνι: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

Η Ακρίτα υπέρ Gutenberg για τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Κολοκύθια τα περί πολιτικού προσώπου, είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων»

Ο Μητσοτάκης απευθύνεται στους νέους μέσω TikTok – «Σας θέλουμε πρωταγωνιστές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
narkotika-ipa-karaibiki
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Σύννομα» τα πλήγματα σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε Καραϊβική και Ειρηνικό, λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης

evans-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Έβανς – Έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (Photos/Videos)

marinakis_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

exoryxeis
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δύο δισ. άνθρωποι ζουν σε απόσταση 5 χλμ. από εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων: Τεράστιος κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον

zelenskyy-1231
ΚΟΣΜΟΣ

Βουτηγμένη στη διαφθορά η Ουκρανία, με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι – Μίζες με το τσουβάλι για τους ανθρώπους του προέδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

milopita_cake2
CUCINA POVERA

Απλή μηλόπιτα κέικ, αφράτη σαν παντεσπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 23:06
narkotika-ipa-karaibiki
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Σύννομα» τα πλήγματα σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε Καραϊβική και Ειρηνικό, λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης

evans-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Έβανς – Έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (Photos/Videos)

marinakis_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

1 / 3