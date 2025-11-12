Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί;», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;».

Και στη συνέχεια τόνισε: «Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

