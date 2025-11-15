Ο Ανδρουλάκης επαναφέρει τον διμέτωπο απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ εντός και εκτός Βουλής

«Έχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Άλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα προκαλώντας την έντονη αντίδραση του.

Επιχείρηση παραγκωνισμού του Ανδρουλάκη από τον Τσίπρα

«Προτιμά τις δικογραφίες της Κοβέσι και τους διαλόγους του “Φραπέ” από το να διαβάζει το βιβλίο μου», απάντησε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός σηκώνοντας τους τόνους. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει με την αντεπίθεση του αυτή, πως επιθυμεί την αναζωπύρωση του διπόλου του 2019-2023 όπου ήταν ο ίδιος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να παραγκωνίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε εκείνος να είναι το αντίπαλο δέος του Πρωθυπουργού.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ και ο διμέτωπος με κοινοβουλευτικά όπλα

Στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν προβλέψει εδώ και καιρό ότι με την πολιτική του επιστροφή ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει άμεσα να βγάλει από το κάδρο του διπόλου με την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, παίρνει πρωτοβουλίες όπως την χθεσινή με την επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια κάνοντας μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον ρόλο και τα κοινοβουλευτικά όπλα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα πατήσει ακόμα περισσότερο το γκάζι στη Βουλή προκειμένου να χτυπά από τη μια πλευρά την κυβέρνηση και από την άλλη να κλείνει τον χώρο στον Αλέξη Τσίπρα. Η στρατηγική αυτή αναβιώνει με νέα δεδομένα και καλύτερους σαφώς όρους για το ΠΑΣΟΚ τον διμέτωπο που είχε απέναντι σε Τσίπρα και Μητσοτάκη από τα χρόνια της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

Διαρκώς ψηλά στην ατζέντα η ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή περιέγραψε τα μέτρα της κυβέρνησης ως παρωδία, «όπως τα χρωματιστά τιμολόγια και οι επιστολές χωρίς αντίκρισμα στις Βρυξέλλες, που έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού του κ. Βελόπουλου. Οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που δεν είδαμε να περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα, όπως κόκκινο κρέας, ψάρι, φρούτα, αλλά καλούμπες χαρταετού, να αγοράσετε κ. Μητσοτάκη για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε στο θέμα της ακρίβειας εδώ και έξι χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το θέμα της ακρίβειας θα σηκώνεται διαρκώς από τον Νίκο Ανδρουλάκη εντός Βουλής αλλά και εκτός με πρωτοβουλίες. Είναι άλλωστε το τρωτό σημείο της κυβέρνησης με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι παραμένει πρώτο και άλυτο πρόβλημα για τους πολίτες εδώ και τρία χρόνια.

Ανδρουλάκης: Ο Τσίπρας είναι η αιτία που ο Μητσοτάκης πήρε 41%

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα αρκεστεί στη χρήση των κοινοβουλευτικών όπλων που έχει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να φρενάρει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα τον αποδομεί παράλληλα ταυτίζοντας τον με το παλιό και ηττημένο πολιτικό σύστημα. Το επιχείρημα που θα επαναλαμβάνει συνέχεια είναι ότι η ισχύς του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και διάρκεια της οφείλεται στο αρνητικό πρόσημο που πήρε για πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. «Ο Τσίπρας είναι η αιτία που ο Μητσοτάκης πήρε 41%», υπογράμμισε σε αυτή την κατεύθυνση, στην πρόσφατη συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ.

Σημείο καμπής για την Χαριλάου Τρικούπη είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα μετρούν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά την ίδρυση του. Προφανής στόχος είναι η συνέχιση της κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, κάτι που πιστεύουν ότι θα επιτευχθεί καθώς εκτιμούν ότι στην κοινωνία δεν υπάρχει «ρεύμα» για τον πρώην Πρωθυπουργό.

