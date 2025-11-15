search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 14:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 12:21

ΥΠΕΞ για τα 42 έτη από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής»

15.11.2025 12:21
YPEX1906

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και καλεί όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο» τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 42 ετών από την παράνομη ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική αυτή οντότητα».

«Συμπληρώνονται σήμερα 42 έτη από την παράνομη, άκυρη και καταδικασθείσα από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους κατά πλήρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου» επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Τονίζει επίσης ότι «σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο της εξεύρεσης μια συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» και καταλήγει:

«Η πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα στο Κυπριακό Ζήτημα, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα αποτελούν σημαντικά βήματα για δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση των συνομιλιών».

Διαβάστε επίσης:

Πρώην υπουργοί του Τσίπρα διαψεύδουν τα όσα γράφει για Πούτιν και Μεντβέντεφ – Τι αποκάλυψε ο Στρατούλης

Μαρινάκης για αναβάθμιση από Fitch: H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο

Ο Ανδρουλάκης επαναφέρει τον διμέτωπο απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ εντός και εκτός Βουλής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
proastiakos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

wizardofthekremlin.ξπγ
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

peripoliko_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας στείλω στα σύνορα»: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Απειλούσε και έβριζε αστυνομικούς

pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο LSE: «Είμαι αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας»

Theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματισμός για τον πληθωρισμό – Θεοδωρικάκος: Μέτρα για «ουσιαστική στήριξη» όσων δυσκολεύονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 14:54
proastiakos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

wizardofthekremlin.ξπγ
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

peripoliko_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας στείλω στα σύνορα»: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Απειλούσε και έβριζε αστυνομικούς

1 / 3