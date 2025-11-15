search
15.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

15.11.2025 14:54

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ακινητοποίηση των συρμών της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, σε μια συμβολική στάση εργασίας είς μνήμη του Πέτρου Γιάμαλη, που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη γραμμή.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥοι συρμοί της γραμμής 1 θα ακινητοποιηθούν από τις 11:15 έως τις 11:25 το πρωί, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποτίσουν φόρο τιμής στις 11:00 στο σημείο του δυστυχήματος στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «παρά τις υποσχέσεις για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η δικογραφία παραμένει στάσιμη και καμία ποινική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί έως σήμερα. Η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση συνιστά προσβολή για τον Πέτρο, την οικογένειά του καθώς και για όλους τους εργαζόμενους που απαιτούν δικαίωση.»

Σημειώνεται πως το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ είχε συμβεί τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Νοεμβρίου 2021, όταν μισθωμένο όχημα λείανσης γραμμών άρχισε να κινείται εκτός ελέγχου στη γραμμή καθόδου από την Κηφισιά.

Τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό πήδησαν στις γραμμές εν κινήσει και τραυματίστηκαν, ενώ ένας εξ αυτών, ο 41χρονος εργοδηγός της ΣΤΑΣΥ Πέτρος Γιάμαλης πέθανε από σύγκρουση του βαγονιού με συρμό που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για να σταματήσει την πορεία του.

