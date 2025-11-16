Στις 13:45 η συνάντηση Mητσοτάκη – Ζελένσκι, απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα

Τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, στη 1 το μεσημέρι, ο ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ενεργειακή συνεργασία και η ασφάλεια

Η επίσκεψη του ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Αθήνα έχει κεντρικό άξονα με δύο όψεις: την ενεργειακή συνεργασία και την ασφάλεια/αμυντική στήριξη της Ουκρανίας

Από «ενεργειακή» πλευρά: η Ελλάδα εμφανίζεται ως «πύλη» εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ουκρανία — μέσω του λεγόμενου «Vertical Gas Corridor».

Από πλευράς ασφάλειας: η Αθήνα αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στο Κίεβο — τόσο μέσω αμυντικής συνεργασίας, όσο και μέσω των ευρύτερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ευρωατλαντικής συμμαχίας

«Αστακός» η Αθήνα

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στην Αθήνα για την επίσκεψη του ουκρανού προέδρου, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση των δημοσίων συναθροίσεων από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η κυκλοφορία στην πόλη θα προσαρμοστεί με απαγορεύσεις και περιορισμούς σε πολλά σημεία, ιδίως στο τρίγωνο Μαξίμου, Προεδρικό μέγαρο, Βουλή και για αρκετές ώρες.

Για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως απαγορεύονται όλες οι συγκεντρώσεις στην περιοχή της πρωτεύουσας, από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

«Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

